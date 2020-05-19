冰島「6月15日前重開邊境」擬為遊客免費驗病毒
全球各國為重啟旅遊各出其謀，北歐旅遊勝地冰島自3月中因疫情而限制外國人士入境，總理雅各布斯多蒂爾（Katrin Jakobsdottir）11日宣布最晚將在6月15日重開邊境，並為每名入境凱夫拉維克（Keflavik）國際機場的旅客，提供免費新冠病毒檢測。
商業內幕及網媒報導，目前冰島規定，不論外國遊客或國民入境冰島，都須接受14天隔離，而且遊客只限持申根國家護照者才可入境。冰島政府擬實行的放寬措施會開放其他地區旅客入境，並在抵達機場時可選擇接受病毒檢測，若拒絕檢測且未能提供健康證明，仍需自我隔離14天。
政府也計畫要遊客在手機裝載追蹤程式，以便當局防疫。冰島人口約36.4萬，據美國約翰霍普金斯大學數據，當地的新冠病毒確診人數只有1803、10人死亡，疫情相對受控。冰島旅遊業協會主席哈爾斯多蒂爾（Bjarnheiour Hallsdottir）表示假如一切順利，今年夏季應該會看到有遊客到訪。
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