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五強疫苗大競賽！FDA助攻 莫德納如虎添翼

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合18日電
位於麻州劍橋市的生技大廠莫德納公司18日報告，針對少數志願者進行的新冠疫苗第一階段臨床試驗，獲得「積極中期」結果。美國股市受到振奮，應聲大漲。(美聯社)
位於麻州劍橋市的生技大廠莫德納公司18日報告，針對少數志願者進行的新冠疫苗第一階段臨床試驗，獲得「積極中期」結果。美國股市受到振奮，應聲大漲。(美聯社)

生技製藥公司莫德納(Moderna)、康希諾(CanSino)、伊諾維(Inovio)，以及英國牛津大學(Oxford)、倫敦帝國學院(ICL)都在研發新冠肺炎疫苗上有所進展，但莫德納在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)協助下如虎添翼。

莫德納

美國生技公司莫德納的候選疫苗mRNA-1273在新冠肺炎基因序1月公布後八周，便率先進入臨床試驗階段，歸因於FDA許可及快速通關指令，加速規範程序，不僅讓莫德納在第一階段臨床試驗大幅領先當初仍在臨床前模組的對手，並可望據此速率讓疫苗在明年獲准使用。

莫德納18日表示，第一階段試驗的初步數據發現受試者發展出新冠肺炎抗體；所有人體內的抗體濃度和實際接觸病毒的情況相似，測試人員「普遍覺得安全且可接受」。

莫德納發現，mRNA-1273在老鼠實驗階段中，提供肺部對抗病毒的全面防護；該公司近期獲准啟動第二階段臨床試驗，第三階段預計初夏進行。

莫德納將與瑞士Lonza集團合作製造疫苗，盼年產10億劑疫苗。

康希諾

中國企業康希諾生物(CanSino Biologics)的Ad5-nCoV候選疫苗已在武漢進入第二階段，但與解放軍合作的康希諾尚未公布試驗結果，僅表示「根據第一階段500人的安全數據」，邁向第二階段。

牛津大學

牛津大學的ChAdOx1 nCoV-19疫苗4月起進行第一階段臨床測試，受測者為千餘名18歲到55歲的自願者。

此疫苗在能預防獼猴感染，但無法避免病毒傳播，引發人體試驗疑慮，即無法避免病毒人傳人。

牛津計畫本月進行人體試驗，若試驗結果有效，將與藥廠「阿斯特捷利康」(AstraZeneca)合作製造並分配疫苗。

倫敦帝國學院

倫敦帝國學院研發一種從未在人體試驗的疫苗，使其進度大幅落後對手，各家對手均採用曾在人體試驗的技術，遂可跳過動物實驗階段。

領導團隊的該校醫學院傳染科黏膜感染和免疫部主任夏塔克(Robin Shattock)表示，2月初已完成動物測試，人體試驗6月進行，但疫苗不太可能在9月前出現。

伊諾維

美國生技公司伊諾維研製的候選疫苗INO-4800在臨床前模組出現有希望的免疫反應成果，40人接受第一階段臨床試驗，可望在夏季進入第二、三階段。

伊諾維40年來從未研發量產疫苗，INO-4800帶動股價上漲，並獲得流行病防範創新聯盟(CEPI)贊助1720萬元。

新冠肺炎 COVID-19

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