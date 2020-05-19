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巴西確診激增 聖保羅醫療系統瀕臨崩潰

聯合報 / 國際組／綜合報導
巴西總統波索納洛十七日在巴西利亞抱起一個小孩向支持他的群眾揮手。巴西總統府前近來常有大批示威者聚集，表明支持波索納洛鬆綁防疫措施的主張。（法新社）
巴西總統波索納洛十七日在巴西利亞抱起一個小孩向支持他的群眾揮手。巴西總統府前近來常有大批示威者聚集，表明支持波索納洛鬆綁防疫措施的主張。（法新社）

巴西總統波索納洛十七日無視保持社交距離的公衛建議，抱著支持群眾的孩童合照。此外，巴西最大城市聖保羅市長警告，由於新冠病毒確診病例激增，聖保羅醫療系統已瀕臨崩潰。

巴西確診總人數十六日已超越西班牙和義大利，成為全球排名第四的重災區。巴西衛生部十七日晚間公布的數據顯示，境內過去廿四小時新增近八千起確診病例，病故人數新增四八五人，全國累計超過廿四萬人確診，一萬六千多人病故。

路透報導，巴西總統波索納洛在線上影片中表示，他樂見總統府前幾乎每兩周就舉行一次示威活動。在示威活動中，波索納洛和支持者公然挑戰多數巴西民眾所支持的防疫隔離措施。

本月十二日公布的民調顯示，三分之二巴西民眾認同遏止疫情採取的社交距離措施，這也是各州州長和衛生專家所建議的作法。不過，波索納洛卻下令在疫情當下擴大基礎民生服務，開放健身房、美容院和其他行業。

巴西一個月內連續兩任衛生部長請辭，這兩人在防疫隔離措施方面都與波索納洛意見相左。

英國廣播公司報導，巴西最大城聖保羅市長柯瓦斯表示，隨著應付確診病例的急診病床需求增加，聖保羅醫療系統瀕臨崩潰。

柯瓦斯表示，聖保羅市公立醫院占床率已達九成，床位恐會在兩周內全數用罄。

聖保羅是巴西疫情最嚴峻的地區之一，迄今至少有三千人病故。

新冠肺炎 COVID-19

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