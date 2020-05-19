巴西確診激增 聖保羅醫療系統瀕臨崩潰

巴西總統波索納洛十七日無視保持社交距離的公衛建議，抱著支持群眾的孩童合照。此外，巴西最大城市聖保羅市長警告，由於新冠病毒確診病例激增，聖保羅醫療系統已瀕臨崩潰。

巴西確診總人數十六日已超越西班牙和義大利，成為全球排名第四的重災區。巴西衛生部十七日晚間公布的數據顯示，境內過去廿四小時新增近八千起確診病例，病故人數新增四八五人，全國累計超過廿四萬人確診，一萬六千多人病故。

路透報導，巴西總統波索納洛在線上影片中表示，他樂見總統府前幾乎每兩周就舉行一次示威活動。在示威活動中，波索納洛和支持者公然挑戰多數巴西民眾所支持的防疫隔離措施。

本月十二日公布的民調顯示，三分之二巴西民眾認同遏止疫情採取的社交距離措施，這也是各州州長和衛生專家所建議的作法。不過，波索納洛卻下令在疫情當下擴大基礎民生服務，開放健身房、美容院和其他行業。

巴西一個月內連續兩任衛生部長請辭，這兩人在防疫隔離措施方面都與波索納洛意見相左。

英國廣播公司報導，巴西最大城聖保羅市長柯瓦斯表示，隨著應付確診病例的急診病床需求增加，聖保羅醫療系統瀕臨崩潰。

柯瓦斯表示，聖保羅市公立醫院占床率已達九成，床位恐會在兩周內全數用罄。

聖保羅是巴西疫情最嚴峻的地區之一，迄今至少有三千人病故。