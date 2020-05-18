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拉美成新冠病毒溫床 祕魯8成攤販確診

台灣醒報 / 記者林祐任╱台北報導
市場在拉丁美洲的文化和經濟中扮演重要角色，即使零售業巨頭如沃爾瑪進軍，市場在一般人民的生活中仍難以被取代。(Photo by Julia Manzerovavia Flickr)
市場在拉丁美洲的文化和經濟中扮演重要角色，即使零售業巨頭如沃爾瑪進軍，市場在一般人民的生活中仍難以被取代。(Photo by Julia Manzerovavia Flickr)

拉丁美洲市場淪為病毒傳播的溫床，秘鲁的市場竟然有近8成的攤販確診市場！由於傳統市場在拉丁美洲的文化和經濟中扮演重要角色，各國遲遲不願意關閉食物供應市場，再加上普遍沒有戴口罩的習慣，使得拉丁美洲的疫情持續失控，巴西已成為全球第4嚴重的國家，秘鲁的確診也逼近10萬。

關市場恐食物短缺

根據《衛報》報導，秘鲁在拉丁美洲疫情嚴重程度僅次於巴西，目前已超過9萬人確診、2,600多人死亡。首都利馬的一處水果批發市場，79%的攤商被檢測出新冠肺炎陽性，在另外5座大型市場，經抽樣篩檢也發現超過一半的攤商確診。即便秘鲁的封城措施已實施超過2個月，疫情仍持續失控。

「一旦關閉市場，食物將發生短缺。」秘鲁總統畢斯卡拉強調，確診的攤商（大部分都是無症狀）會被強制隔離，而軍隊和警察也被派遣至市場量體溫把關。祕魯智庫Grade的計畫主持人澤加拉認為，秘鲁的封城措施之所以成效不彰，原因在於市場擁擠、人流大，成了病毒最佳的傳播地點，但政府卻讓其持續運作。

大多數人沒戴口罩

在巴西聖保羅，CEAGESP批發市場作為拉丁美洲最大的市場之一，已經出現不計其數的確診個案，《Record TV》指出，大部分的攤販和消費者都沒戴口罩，甚至有人抱病工作。《BBC》報導，巴西的確診人數已超越義大利和西班牙，總統波索納洛竟然還打算解封，引發地方和鄰國的不滿。

哥倫比亞最大的批發市場Corabastos，為全國的疫情重災區，目前只允許30%的運作量能，首都波哥大的衛生局長戈麥斯坦言，雖然可以實施更強硬的管制措施，但食物的供應不能斷。

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