正確戴口罩 別犯這3個錯誤

聯邦疾病防治中心(CDC)為阻止新冠肺炎疫情蔓延，屢次提出多項防疫措施，並建議民眾在無法維持社交安全距離的情況下應配戴口罩；然而，大多民眾在戴口罩時卻出現一個嚴重的錯誤，可能感染自己和周圍的人。

1.勤洗手，別用髒手觸摸口罩

配戴口罩最常見的關鍵錯誤，就是在沒洗手的情況下觸摸口罩；醫療機構Intuitive Health的首席醫師，同時也是Legacy ER&Urgent Care醫療中心的共同創辦人伍迪(Jay Woody)說：「防止病毒傳播的第一步就是勤洗手，尤其是每次使用口罩前後。」

過去數月以來，各防疫機構不斷宣導強調洗手的重要性，民眾也逐漸適應保持雙手清潔的習慣，但伍迪認為，即使是衛生習慣最嚴謹的人，都可能忽略這項步驟：「一般民眾並不適應如此頻繁的洗手頻率，很容易造成交叉感染。」

伍迪的建議也指出，最容易被污染的就是口罩的外側，若用被污染的雙手觸摸口罩的那一面，就會增加感染的機率，伍迪說：「當你用髒手摸口罩時，就已經失去戴口罩的意義了。」

2.脫口罩，先從耳朵拿下繫繩

同時，伍迪也強調正確脫下口罩的方式，應該是將掛在耳朵上的繫繩拿下，而不是直接用手將口罩扯下；另外，使用拋棄式口罩也會有類似的風險。

3.放口罩，車內可能有感染源

伍迪提醒，存放口罩的地方也可能存在許多感染源，例如車上或購物車內，容易增加交叉感染的機率。

為了盡可能保護自己，也降低別人被感染的風險，勤洗手絕對是防疫的第一要件，如果不方便也應使用潔手液，尤其是要觸摸口罩的時候；當然，每次口罩使用完也必須用熱水清洗，風乾後保存在紙袋中，更不容易孳生細菌。