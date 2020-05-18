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戴了等於宣告死亡？ 專家為呼吸器「伸冤」

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合17日電
新證據顯示用呼吸器的新冠患者通常能存活。圖／美聯社
新證據顯示用呼吸器的新冠患者通常能存活。圖／美聯社

密西根大學醫學院肺部與重症照護部副教授庫克(Colin Cooke)說，新冠肺炎讓呼吸器不公正地惡名遠播；「聽到外面有人說使用呼吸器就相當於宣告死亡，總是令人沮喪；這與我們的經驗不符，而且資料也沒有如此顯示。」

來自中國、英國、以及西雅圖的早期報告發現，使用呼吸器的患者死亡率高達90%；紐約數家醫院近期一項研究也顯示，此種患者死亡率達88%。

但庫克等人說，紐約這項數據實為誤導，因為該分析僅包括死亡或出院的患者；「所以其實還在對抗病魔的患者，沒有被算進仍存活的患者統計中」；而這些病患占該研究總人數超過一半。

庫克料想其中許多人可望存活；他說：「我們認為使用呼吸器的新冠肺炎患者死亡率，最終可能達到約25%至最多50%之間。」

這樣的死亡率仍高，但不會相當於宣告死亡。

紐約布朗士蒙特費爾醫學中心(Montefiore Medical Center)重症監護和肺部醫學部門的負責人米歇爾·吳鞏(Michelle Ng Gong，音譯)也說，在使用呼吸器的新冠肺炎患者中，「治療成功者比死亡者多」。

田納西州納許維爾市(Nashville)范德堡大學(Vanderbilt University)醫學中心加護病房醫療主任萊斯(Todd Rice)說，該中心加護病房中使用呼吸器的新冠肺炎患者死亡率「在20%的中高範圍內」；這個數字只比無關新冠病毒的肺部嚴重感染而需使用呼吸器的患者死亡率高一點。

萊斯和許多加護專家都認為，新冠肺炎死亡率可望比先前數字顯示的低；他說：「整體來說，新冠肺炎死亡率將比以往常見疾病要高，但不會高出非常多。」

亞特蘭大(Atlanta)愛默蕾大學(Emory University)初步資料也支持此觀點。

該校醫院使用呼吸器的165名新冠肺炎患者中，死亡率不到30%；而且蒐集資料時僅有數位患者仍在用呼吸器。

新冠肺炎 COVID-19

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