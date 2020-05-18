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美各洲逐步解封 衛福部長阿查爾：解封地區未見疫情反撲

世界日報 / 編譯林育正╱綜合17日電

雖然新冠肺炎疫情還沒結束，但各州逐步解除封城限制，讓許多民眾擠進酒吧，不戴口罩且無視社交距離。衛生福利部長阿查爾表示在放寬限制的地區，未見疫情再次浮現；雖然直言這是不負責任的行為，但也表示「這是美國的自由」。

全美幾乎50個州都已逐步重啟經濟，讓商家重新開始營業，民眾也能隨意出門；不過根據路透分析，其實僅有14個州符合政府的重啟標準。公衛署長(United States Surgeon General)亞當斯(JeromeAdams)就呼籲民眾出門戴口罩，並隨時保持社交距離。

阿查爾17日接受有線電視新聞網(CNN)節目「美國國情」 (State of the Union)訪問，主持人塔柏(Jake Tapper)以俄亥俄州的哥倫布市為例問道：「你看到人群擠進酒吧，沒戴口罩沒保持社交距離，這不讓你擔心嗎？」

阿查爾表示：「你還是會看到一些不負責任的個人行為，但這就是美國自由的一部分。如果到有社區感染的地方，你必須採取防疫措施。我們仰賴地方官員，依照各地不同狀況實施規定，但得讓經濟重啟，讓民眾回到工作崗位。」

目前最擔心的狀況是放寬限制的地區重新出現疫情，但阿查爾說：「在重啟的地區我們還沒看到確診攀升，反倒是一些仍封城的地方感染人數還在增加。」

他表示目前仍屬於重啟的初期階段，辨識和回報確診需要時間；監控類流感症狀、入院紀錄和檢測無症狀病患，將是重啟的關鍵；長時間封城，也將對民眾健康造成負面影響。

根據彭博社報導，截至17日晚間的24小時間，全美確診人數增加了1.5%，已經是連續三天下降，也比過去整周平均1.6%還低。

民主黨籍眾院議長南西‧波洛西重申，掌握疫情的根本，仍是提升檢測能量。她在哥倫比亞廣播公司(CBS)「面對全國」(Face the Nation)節目表示：「如果檢測都不足，那無法知道我們遭遇的挑戰有多大。」

新冠肺炎 COVID-19

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