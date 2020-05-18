德、盧互開放邊界 喊話他國快跟上

德國、盧森堡宣佈邊界解禁、恢復交流後，特別向他國喊話盼儘快跟上。德國外交部長馬斯及盧森堡外交部長阿索邦上週末特意於盧森堡申根小鎮宣佈，「2國將對彼此開放國界。」阿索邦強調：「申根國家已然成熟的交流不該被病毒打敗，我們得向前邁進。」荷蘭及比利時等都紛紛跟進。

德、盧率領解禁

根據《歐洲新聞台》報導，新冠肺炎疫情逐漸趨緩，歐洲「申根區」國家陸續解除邊境管制。德國外交部長馬斯及盧森堡外交部長阿索邦上週末於盧森堡的申根小鎮進行一場極具象徵性意義的外交談話，並宣佈2國將對彼此開放國界。

馬斯一再強調，歐洲需儘快恢復成不受邊境管制的單一實體，阿索邦也表示：「申根國家已然成熟的交流不該被病毒打敗，我們得向前邁進。」

於1985年簽署的「申根公約」，共有葡萄牙、法國、盧森堡、德國、荷蘭等26個歐洲國家允諾不對彼此進行邊界管制，使申根國家成為一龐大區域實體。對許多人來說，該區域的非常像一個單獨的國家。近期西班牙業薩得商學院也提出一份報告，提議歐洲各國可進行有限的「綠色區域交流」。

所謂「綠色區域交流」就像是南義或南法等確診數明顯較少的地方，應恢復所有疫情未爆發前的交流，「因為在概念上，他們之間的交流並不會使疫情更嚴重，能視為同一國家。」該報告研究成員之一的巴頓指出。

旅行限制望取消

即將到來的夏天是平時歐洲人最常旅遊的旺季，各國正就邊界解禁的磋商如火如荼進行中。據《The Local》報導，歐盟也開始敦促其成員國取消旅行限制，比利時與荷蘭政府高層則在討論後，除了保留少數檢查點外，確認開放大部份的邊界。《今日商業》指出，除了歐洲之外，印度也已在國內實施分級管制，將各邦分為紅、橘、綠色區，並設下不同程度的交流標準，綠色區域內民眾能得到較大程度的自由移動許可。

【更多精采內容，詳見 】