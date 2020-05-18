川普：美掌握武漢實驗室「不少壞消息」

川普總統17日受訪時表示，美方掌握中國武漢實驗室不少訊息，且都很不好；此外，白宮貿易顧問納瓦羅(Peter Navarro)當天左批中國利用旅客向全球傳播病毒，右罵聯邦疾病防治中心(CDC)初期未將檢測方式公開，後來證明這一檢測還很糟，「讓美國失望」。

福斯財經新聞網(Fox Business)節目「周日早晨談未來」(Sunday Morning Futures)主持人瑪莉亞‧巴爾蒂羅默(Maria Bartiromo)17日專訪川普時，川普透露美方掌握不少武漢病毒研究所的壞消息。

川普話鋒一轉，談到司法部日前不再追究任內首位白宮國安顧問佛林(Michael Flynn)的案件；川普稱讚佛林是「英雄」，並譴責前正、副總統歐巴馬及白登「腐敗」、「應入獄」。

「他們(FBI探員)不再追究佛林將軍，他們要他對我說謊、編故事；這是少數例外，史無前例」，川普說，「我認為每個人都要坐牢很久，我指的是50年的刑期」。

川普17日稍晚推文寫道，「歐巴馬政府是美國史上最貪腐、無能的政府之一，記住，他和瞌睡喬(Sleepy Joe)正是我入主白宮的原因！！！」

白宮貿易顧問納瓦羅17日在「國家廣播公司新聞網」(NBC News)「會晤新聞界」(Meet the Press)節目上為白宮因應新冠肺炎疫情辯護，責怪CDC、中國和前任政府。

被問到川普是否仍對CDC有信心時，納瓦羅說：「危機初期，CDC真的是全球最被信任的單位，但他們的檢測實在讓國人失望，不只將檢測保密在CDC內部，檢測還很糟，這簡直是扯後腿。」

對於各州政府相繼解除避疫禁令，納瓦羅說：「美國人必須了解，重啟經濟並非性命和工作的抉擇。」

他指出，避疫造成的經濟困境、憂鬱、自殺和藥物濫用增加，比新冠病毒威脅更多性命。

納瓦羅另在「美國廣播公司」(ABC)政論節目「本周」(This Week)中說：「新冠病毒和零號病人去年11月在武漢產生，中國把世衛(WHO)當盾牌，向全球隱匿病毒兩個月，並讓成千上萬旅客搭機將病毒擴散到(疫情熱點)米蘭、紐約等地。」