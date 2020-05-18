62國推新冠獨立調查 白宮重批美疾管局

(德國之聲中文網) 世衛大會即將於周一 (5月18日) 登場，全球有62個國家共同提案要求世衛針對新冠病毒的起源展開獨立調查。該提案是由澳大利亞所發起，目前已有包含日本丶俄羅斯丶印度丶印度尼西亞丶英國丶加拿大與新西蘭等國連署。美國與中國都未針對該提案做出表態。

雖然該提案內容並未直接提及中國，但澳大利亞此舉已引來中國政府的不滿。中國政府上周已威脅要停止進口澳大利亞牛肉，並提升對澳大利亞的大麥徵收的關稅。世衛大會預計將在周二 (5月19日) 針對相關提案進行投票。

白宮稱疾管局「令全美失望」

與此同時，美國白宮周日 (5月17日) 出面抨擊美國疾管局，批評疾管局無法即時提供美國人民准確的新冠檢測器具，並稱此舉「令全美國失望」。近來，美國疾管局因制造了有瑕疵的新冠檢測器具而遭各界檢視其一舉一動。有專家認為，這個有瑕疵的新冠檢測工具可能是導致美國晚了數周才啟動防疫機制的關鍵因素之一。

美國白宮的貿易顧問納瓦羅 (Peter Navarro) 在接受電視媒體NBC訪問時表示：「長久以來，美國疾管局在全球防疫的領域中，一直享有盛名。然而，這次他們在新冠疫情爆發初期的決策確實讓全美國失望。」

納瓦羅批評，疾管局不僅以非常官僚的方式在處理新冠檢測器具的研發，也強調這些工具有瑕疵。他説：「這些失誤導致美國付出極大的代價。」

除了納瓦羅外，美國食品藥品監督管理局也批評疾管局並未遵照該管理局的規定來研發檢測工具。法新社報導，美國疾管局直到二月底才修正檢測工具中的瑕疵。

面對白宮的強烈抨擊，美國衛生部長阿札爾 (Alex Azar) 在接受電視媒體CBS訪問時維護疾管局，強調疾管局當初在研發檢測器具時，從未想過要讓該工具變成美國國內廣泛使用的標准工具。

阿札爾強調：「我不認為疾管局讓全美國失望了。相反的，我認為疾管局扮演非常重要的公衛角色。我一直強調，想辦法讓私營企業投入研發過程，才能對美國整體抗疫產生關鍵效用。」

鐘南山：武漢在疫情初期隱瞞真相

此外，中國的新冠病毒專家鐘南山在周日接受美國媒體CNN訪問時表示，中國仍面臨新冠疫情帶來的巨大挑戰，並警告雖然中國逐漸放寬防疫措施，但中國爆發第二波疫情的風險越來越大。他說，大部分中國民眾仍缺乏新冠病毒的抗體，所以仍容易感染病毒。

此外，鐘南山在訪問中也坦承，武漢地方政府在去年12月疫情爆發時，封鎖與疫情有關的訊息。他說，當他今年1月18日率領專家到武漢實地考察時，收到很多醫生與學生的警告，向他表示實際情況比官方公布的還嚴重，強調武漢政府不願說實話。

鐘南山稱，今年一月武漢的官方報告確診病例連續10天都停滯在41例，而同時海外的病例數卻持續增加。他說：「我並不相信當時的官方數據，所以我要求他們提供我真實數字，我認為他們很不願意回答我的問題。」

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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