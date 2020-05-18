總統不想管 巴西確診飆全球第4多

巴西官方數據顯示，境內新冠肺炎死亡數突破一萬五千大關，確診人數超過廿三萬人，超越義大利、西班牙，成為確診人數第四多的國家。巴西總統波索納洛無心防疫，導致巴西成為拉丁美洲疫情核心。

病例排名前三的國家分別是美國、俄羅斯和英國。巴西過去廿四小時新增一萬四千九百一十九起確診病例，八百一十六人病故。專家表示，由於篩檢率偏低，實際病例和死亡人數可能是官方公布數字的十五倍以上。專家更警告，巴西疫情還未達高峰。

儘管確診和死亡人數持續激增，波索納洛十六日仍抨擊部分州長為抑制病毒蔓延採取管制措施。極右派的波索納洛發推文說：「支持徹底隔離暴政的人，未來會失業、飢餓和痛苦。」波索納洛堅稱，暫停商業活動和居家避疫會無端傷害經濟，政府預料今年經濟萎縮幅度將達到一百多年前有紀錄以來最大。

巴西初期應對疫情的速度並不算快。周邊國家從一開始便拿出強硬的防疫措施，巴西卻以確診病例均為境外輸入為由靜觀其變。直到三月中旬，巴西兩座大城市聖保羅和里約熱內盧都出現社區傳播，巴西多名訪美官員確診，各州才拿出具體行動，逐漸實行全面隔離。巴西政府在三月卅日才完全關閉邊境，四月初才開始呼籲民眾外出戴口罩。

巴西衛生部長泰克十五日宣布辭職，上一任衛生部長曼德塔上月十六日被波索納洛解職，兩人下台原因都和防疫措施與總統的意見衝突而無法徹底執行有關。巴西不到一個月有兩名衛生部長去職，使巴西的醫療衛生和抗疫工作雪上加霜。