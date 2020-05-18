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總統不想管 巴西確診飆全球第4多

聯合報 / 編譯李京倫／綜合報導
巴西新冠肺炎確診人數超過廿三萬人，成為病例第四多的國家。圖為巴西卡希亞斯公爵城一家醫院的醫護人員十六日照顧新冠肺炎患者。 美聯社
巴西新冠肺炎確診人數超過廿三萬人，成為病例第四多的國家。圖為巴西卡希亞斯公爵城一家醫院的醫護人員十六日照顧新冠肺炎患者。 美聯社

巴西官方數據顯示，境內新冠肺炎死亡數突破一萬五千大關，確診人數超過廿三萬人，超越義大利、西班牙，成為確診人數第四多的國家。巴西總統波索納洛無心防疫，導致巴西成為拉丁美洲疫情核心。

病例排名前三的國家分別是美國、俄羅斯和英國。巴西過去廿四小時新增一萬四千九百一十九起確診病例，八百一十六人病故。專家表示，由於篩檢率偏低，實際病例和死亡人數可能是官方公布數字的十五倍以上。專家更警告，巴西疫情還未達高峰。

儘管確診和死亡人數持續激增，波索納洛十六日仍抨擊部分州長為抑制病毒蔓延採取管制措施。極右派的波索納洛發推文說：「支持徹底隔離暴政的人，未來會失業、飢餓和痛苦。」波索納洛堅稱，暫停商業活動和居家避疫會無端傷害經濟，政府預料今年經濟萎縮幅度將達到一百多年前有紀錄以來最大。

巴西初期應對疫情的速度並不算快。周邊國家從一開始便拿出強硬的防疫措施，巴西卻以確診病例均為境外輸入為由靜觀其變。直到三月中旬，巴西兩座大城市聖保羅和里約熱內盧都出現社區傳播，巴西多名訪美官員確診，各州才拿出具體行動，逐漸實行全面隔離。巴西政府在三月卅日才完全關閉邊境，四月初才開始呼籲民眾外出戴口罩

巴西衛生部長泰克十五日宣布辭職，上一任衛生部長曼德塔上月十六日被波索納洛解職，兩人下台原因都和防疫措施與總統的意見衝突而無法徹底執行有關。巴西不到一個月有兩名衛生部長去職，使巴西的醫療衛生和抗疫工作雪上加霜。

新冠肺炎 COVID-19 巴西 波索納洛 口罩

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