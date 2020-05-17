新病例多來自居家 葛謨：出門上班感染率反低於一般人

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)16日在疫情記者會上宣布，州內賽馬場和華金葛倫國際賽道(Watkins Glen International racetrack)將於6月1日重開，但不允許民眾現場觀賽，州府將在一周內公布相關管控措施；此外，威徹斯特郡(Westchester)和蘇福克郡(Suffolk)內醫院恢復擇期手術服務及門診服務。

但他也提醒民眾，天氣轉暖，更多人會選擇出門，新冠感染者數量預計也會繼續增加，「我們不希望看到這一數字的飆升，這取決於大家如何應對，是否會保持正確的衛生和社交習慣，絕不要低估病毒。」

根據州府數據，近一周來州內每日新增感染者2100至2500例之間，16日數據顯示，當日新增確診病例從前一天的2762例降至2419例；15日新增死亡人數為157人，105人在醫院過世，52人在療養院離世。

葛謨表示，他本以為新增新冠病患主要來自需要出門上班的必要行業員工，但實則不然，必要行業員工的感染率低於普通民眾，且新增病患大多來自於不需出門工作的人群，「當一個人被傳染，會選擇去醫院或回家，若回家就會將病毒傳染給家中的其他人。」

葛謨並指出，紐約州新財年面臨610億元預算缺口，需要聯邦援助，填補學校、醫療和地方政府的相關經費，呼籲聯邦參議院通過已在眾議院通過的逾3兆元的新冠肺炎紓困提案2.0(HEROES Act)，該提案提供約1兆美元給州和地方政府，資助受疫情衝擊的家庭、醫院和醫療人員，延長失業給付和糧食援助，並為病毒檢測撥款。

葛謨引述第16任總統林肯(Abraham Lincoln)的話指出，「不和之家難長存」(a house divided against itself cannot stand)，呼籲參院不要分紅藍陣營，希望兩黨合作共同對抗病毒、保證民眾基本生活需求。