新病例多來自居家 葛謨：出門上班感染率反低於一般人

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)16日在疫情記者會上宣布,州內賽馬場和華金葛倫國際賽道(Watkins Glen International racetrack)將於6月1日重開,但不允許民眾現場觀賽,州府將在一周內公布相關管控措施;此外,威徹斯特郡(Westchester)和蘇福克郡(Suffolk)內醫院恢復擇期手術服務及門診服務。

但他也提醒民眾,天氣轉暖,更多人會選擇出門,新冠感染者數量預計也會繼續增加,「我們不希望看到這一數字的飆升,這取決於大家如何應對,是否會保持正確的衛生和社交習慣,絕不要低估病毒。」

根據州府數據,近一周來州內每日新增感染者2100至2500例之間,16日數據顯示,當日新增確診病例從前一天的2762例降至2419例;15日新增死亡人數為157人,105人在醫院過世,52人在療養院離世。

葛謨表示,他本以為新增新冠病患主要來自需要出門上班的必要行業員工,但實則不然,必要行業員工的感染率低於普通民眾,且新增病患大多來自於不需出門工作的人群,「當一個人被傳染,會選擇去醫院或回家,若回家就會將病毒傳染給家中的其他人。」

葛謨並指出,紐約州新財年面臨610億元預算缺口,需要聯邦援助,填補學校、醫療和地方政府的相關經費,呼籲聯邦參議院通過已在眾議院通過的逾3兆元的新冠肺炎紓困提案2.0(HEROES Act),該提案提供約1兆美元給州和地方政府,資助受疫情衝擊的家庭、醫院和醫療人員,延長失業給付和糧食援助,並為病毒檢測撥款。

葛謨引述第16任總統林肯(Abraham Lincoln)的話指出,「不和之家難長存」(a house divided against itself cannot stand),呼籲參院不要分紅藍陣營,希望兩黨合作共同對抗病毒、保證民眾基本生活需求。