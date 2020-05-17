更方便更安全！FDA批准新鼻腔檢測組 在家就可採檢

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)16日緊急批准第二款新冠病毒鼻腔拭子採檢工具組，能讓個人居家自行採集鼻腔檢體，然後送往實驗室進行診斷檢驗。

FDA醫療器材與放射醫學中心主任舒人(Jeffrey Shuren)在聲明中說，該項新檢測「不僅能讓更多病患得以受檢，更能保護其他人不會有暴露在病毒下的風險。」

該款檢測工具組由醫療科技公司Everly Well生產，包括一支個人鼻孔內採檢用拭子，和一支裝有生理食鹽水的試管用來裝檢體，然後送往兩家私營公司之一的實驗室，包括Fulgent Therapeutics以及Assurance Scientific Laboratories；該公司並可望與更多實驗室合作。

部分公衛研究人員警告，居家鼻腔拭子檢測的結果，恐怕沒有由醫護人員使用長拭子深入受檢者鼻腔直至喉嚨後部採檢的檢測準確。

Everly Well公司發言人克莉絲蒂娜‧宋(Christina Song)說，民眾受檢前須接受線上篩選調查，以判定是否達到聯邦受檢標準；調查將由該公司遠距醫療合作夥伴PWN Health公司所屬醫護人員迅速審查，確定民眾符合受檢資格後，將立即送出工具組。

克莉絲蒂娜‧宋也說：「從民眾點擊下訂按鈕，到在手機或裝置上讀取結果，過程約須三至五天」；本檢測將於本月稍後開始供應，要價135元。

FDA說，該公司「利用」蓋茲夫婦基金會(Bill and Melinda Gates Foundation)與聯合健康集團(United Health Group)贊助研究的資料，說明檢體能在運送過程中保持穩定。

此前FDA已於近期內緊急批准數項讓民眾居家進行的新冠病毒檢測；其中一項是由LabCorp實驗室販售，同樣是用鼻腔拭子採檢然後送往實驗室；另一項是由羅格斯大學(Rutgers University)的RUCDR Infinite Biologics實驗室、與Spectrum Solutions和Accurate Diagnostic Labs實驗室合作研發，採集唾液檢體。

Everlywell公司製造多種產品，供民眾在網路或實體店購買，包括糖尿病、性傳染病、及高血壓等的居家檢測工具組；該公司和另外幾家公司，曾在3月未經FDA批准下就讓新冠病毒檢測工具組上市，引起國會議員關注。