快訊

府被駭是政治版陳冠希事件？ 賴清德守穩尊蔡低調應對

今年2月剛上任 大陸駐以色列大使陳屍官邸

更方便更安全！FDA批准新鼻腔檢測組 在家就可採檢

世界日報 / 編譯樊蕙╱綜合16日電

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)16日緊急批准第二款新冠病毒鼻腔拭子採檢工具組，能讓個人居家自行採集鼻腔檢體，然後送往實驗室進行診斷檢驗。

FDA醫療器材與放射醫學中心主任舒人(Jeffrey Shuren)在聲明中說，該項新檢測「不僅能讓更多病患得以受檢，更能保護其他人不會有暴露在病毒下的風險。」

該款檢測工具組由醫療科技公司Everly Well生產，包括一支個人鼻孔內採檢用拭子，和一支裝有生理食鹽水的試管用來裝檢體，然後送往兩家私營公司之一的實驗室，包括Fulgent Therapeutics以及Assurance Scientific Laboratories；該公司並可望與更多實驗室合作。

部分公衛研究人員警告，居家鼻腔拭子檢測的結果，恐怕沒有由醫護人員使用長拭子深入受檢者鼻腔直至喉嚨後部採檢的檢測準確。

Everly Well公司發言人克莉絲蒂娜‧宋(Christina Song)說，民眾受檢前須接受線上篩選調查，以判定是否達到聯邦受檢標準；調查將由該公司遠距醫療合作夥伴PWN Health公司所屬醫護人員迅速審查，確定民眾符合受檢資格後，將立即送出工具組。

克莉絲蒂娜‧宋也說：「從民眾點擊下訂按鈕，到在手機或裝置上讀取結果，過程約須三至五天」；本檢測將於本月稍後開始供應，要價135元。

FDA說，該公司「利用」蓋茲夫婦基金會(Bill and Melinda Gates Foundation)與聯合健康集團(United Health Group)贊助研究的資料，說明檢體能在運送過程中保持穩定。

此前FDA已於近期內緊急批准數項讓民眾居家進行的新冠病毒檢測；其中一項是由LabCorp實驗室販售，同樣是用鼻腔拭子採檢然後送往實驗室；另一項是由羅格斯大學(Rutgers University)的RUCDR Infinite Biologics實驗室、與Spectrum Solutions和Accurate Diagnostic Labs實驗室合作研發，採集唾液檢體。

Everlywell公司製造多種產品，供民眾在網路或實體店購買，包括糖尿病、性傳染病、及高血壓等的居家檢測工具組；該公司和另外幾家公司，曾在3月未經FDA批准下就讓新冠病毒檢測工具組上市，引起國會議員關注。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／甲仙「8樂」小農是他 潘啟彬感恩醫護人員付出

影／在家簡便工具輕鬆運動 物理治療師教6招維持好體態

天熱口罩戴不住 鄧鴻吉轉贈電子智慧口罩給醫護

六福村的動物們有「新玩具」 劍湖山醫護入園「0元」

相關新聞

日本疫情死亡人數少 美媒看防疫對策稱奇

美國媒體「外交政策」評論指出，日本在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）防疫對策看起來完全預測錯誤，但從結果來看死亡...

全球最嚴！卡達全民戴口罩令上路 違者關三年罰165萬元

隨著新冠肺炎疫情持續蔓延，卡達自17日起實施全球迄今最嚴格的口罩強制令，民眾若未在公共場所戴口罩，最高將處3年有期徒刑，...

圖表看疫情／全球染疫人數破460萬 歐洲疫情見趨緩

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有188個國家（地區）傳出確診案例，病例數逾460萬人，超過31萬人喪命，致死率約6.8%。

新病例多來自居家 葛謨：出門上班感染率反低於一般人

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)16日在疫情記者會上宣布，州內賽馬場和華金葛倫國際賽道(Watkins Glen International racetrack)將於6月1日重開，但不允許民眾現場觀賽，州府將在一周內公布相關管控措施；此外，威徹斯特郡(Westchester)和蘇福克郡(Suffolk)內醫院恢復擇期手術服務及門診服務。

更方便更安全！FDA批准新鼻腔檢測組 在家就可採檢

聯邦食品暨藥物管理局(FDA)16日緊急批准第二款新冠病毒鼻腔拭子採檢工具組，能讓個人居家自行採集鼻腔檢體，然後送往實驗室進行診斷檢驗。

夏季疫情不會終止！若不保持社交距離 病毒照樣傳播

最新研究結果支持了一項假設：夏季的高溫、潮濕、充足陽光和人們較常待在戶外，可抑制新冠病毒傳播。但傳染病專家特別警告：病毒傳播不會就此終止，如果人們誤以為病毒不會在溫暖天氣下傳播，放棄保持社交距離等防範措施，夏天條件再好，也無濟於事。

英相認了解封計畫令人失望 盼7月底英國接近恢復正常

英相強生17日呼籲英國民眾在恢復正常生活的過程中保有更多耐心，並承認政府的解封計畫讓人感到失望。他並希望英國在7月底前能...

日本疫情暫趨緩 東京單日5例大阪0例

日本時事通信社報導，日本東京都政府相關人士表示，今天單日新增5例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例，累計至...

拉丁美洲及加勒比海地區疫情蔓延 確診破50萬例

法新社根據官方通報數據做出統計，拉丁美洲和加勒比海地區共通報超過50萬起2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病例

追蹤接觸史 地方缺人力…1郡29追蹤員竟負責25萬居民

各州逐漸解除新冠肺炎避疫禁令，緩步重啟經濟之際，地方衛生單位人手不足之下，恐怕無法完全追蹤掌握確診病患的接觸史；而公衛專家疾呼擴大檢測並追蹤確診者接觸史，才能安全重啟並避免疫情反彈。

德國新增583例新冠肺炎確診 累計破17.4萬例

德國疾病防治機關「羅伯特‧科赫研究所」今天通報，過去24小時境內新增583起2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢...

韓18日起對入伍士兵實施病毒檢測 八周完成採檢6千餘人

韓聯社報導，南韓將從18日起對所有入伍士兵進行新冠病毒檢測，軍方打算採用「合併檢測法」（pooling）進行新冠病毒分子...

熱門新聞

沒用過「小燈泡媽媽」名稱？王欣儀批睜眼說瞎話

陳佩琪臉書挺柯韓特殊情誼 上千酸民留言灌爆臉書

曾任職國安會 吳怡農：很多機密已遭洩露只是尚未公開

520前夕 總統府秘書長陳菊將請辭

不能碰的議題？下個挑戰 陳時中：調漲健保費率

近60國向WHA提案 要求譚德塞調查病毒源頭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。