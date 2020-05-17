夏季疫情不會終止！若不保持社交距離 病毒照樣傳播

最新研究結果支持了一項假設：夏季的高溫、潮濕、充足陽光和人們較常待在戶外，可抑制新冠病毒傳播。但傳染病專家特別警告：病毒傳播不會就此終止，如果人們誤以為病毒不會在溫暖天氣下傳播，放棄保持社交距離等防範措施，夏天條件再好，也無濟於事。

哈佛醫學院助理教授賈拉利(Mohammad Jalali)說：「大家最好這樣想：天氣，只是次要因素。」

全美逾8.8萬人因疫情死亡

截至美東時間16日晚間，全球新冠肺炎確診案例已超過463萬例，其中有將近147萬個案例在美國；而全球死亡人數至少已達31萬1425人，美國則有超過8萬8700人病故。

隨著北半球夏季非正式開始，各國及美國許多州和城市正解束或修改封鎖令，遠距上課的學生，學年也即將結束。居家避疫者面臨的新情況是：過去被認為有益健康的海灘、泳池、公園等，現在似乎有難以估算的病毒傳播風險。

根據疾病防治中心(CDC)新指南，只要保持六呎社交距離，在加了氯的游泳池裡游泳應該是安全的；CDC提醒大家不要在水裡戴口罩，因為潮濕口罩可能會讓呼吸困難。

CDC發言人凱特·格魯希奇(Kate Grusich)表示，「沒有證據顯示新冠病毒可通過游泳池、熱水浴、水療中心或遊樂區的水傳播。正確操作和維護(包括用氯和溴消毒)這些設施，水中的病毒應該就不會被激活。」

熱帶國家正在對抗疫情

但無論在室內還是室外、陽光下還是雨天，新冠病毒仍可透過密切個人互動，進行傳播。新冠病毒感染者遍布全球，明確顯示此病毒可以在任何氣候下傳播。溫暖國家包括新加坡、印尼、巴西和厄瓜多，都在對抗疫情大流行。

「環境條件只其中一項因素，而且不是最相關的。」巴塞羅那大學教授、西班牙電視台加泰羅尼亞電視台首席氣象師托馬斯·莫利納(Tomas Molina)表示。莫利納檢視了巴塞隆那新冠肺炎爆發過程，發現較高溫與較低病毒傳播率之間，存在關聯。

哈佛醫學院和麻省理工學院等機構研究人員則共同研究了全球3739個地點，從溫度、相對濕度到降雨量等各種天氣狀況，試圖確定「天氣與COVID-19之間的相對風險」。結果發現，平均溫度高於77度，與病毒傳播減少有關。此外，溫度每升高1.8度，病毒繁殖量(R0)就降低3.1％；當R0降至1以下時，疫情開始減弱。但研究也發現，夏季天氣不足以完全遏制新冠病毒傳播。

倫敦衛生與熱帶醫學院教授大衛·海曼(David Heymann)指出，人們應謹慎看待有關新冠病毒在不同天氣條件下的行為表現實驗室研究。他說：「實驗室研究不是實際情況。我們仍可看到COVID-19在全球大部分地區、甚至在熱帶地區傳播。」

海曼表示，傳染病學家研究的是現實環境發生的情況，例如肉類包裝廠和養老院病例群，這兩個地方都是密閉空間，人們密切接觸。他說，實驗室研究應測試如何提供在那些環境裡的人最佳保護，而不是讓實驗室結果，直接發展出無法反映人們如何在現實生活中得病的政策。