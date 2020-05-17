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追蹤接觸史 地方缺人力…1郡29追蹤員竟負責25萬居民

世界日報 / 編譯陳韻涵╱綜合16日電

各州逐漸解除新冠肺炎避疫禁令，緩步重啟經濟之際，地方衛生單位人手不足之下，恐怕無法完全追蹤掌握確診病患的接觸史；而公衛專家疾呼擴大檢測並追蹤確診者接觸史，才能安全重啟並避免疫情反彈。

伊利諾州庫克郡(Cook)僅有29名確診病患接觸史追蹤人員，服務芝加哥近郊社區的25萬居民。

在居民逾1000萬人的洛杉磯郡，也只有400名追蹤員，遠不及加州重啟邊境所需的6000人。

邁阿密戴德郡(Miami-Dade)居民約27萬人，每日新增100到300例新冠肺炎確診，卻只有175人負責追蹤確診者足跡。

前總統歐巴馬時代、領導西非伊波拉(Ebola)疫情人道救援的流行病監檢專家柯寧迪克(Jeremy Konyndyk)指出，「封鎖的精髓是爭取時間，減少(病患)人數，這也是我們疾呼亟需檢測和追蹤的原因。」

公衛專家表示，接觸追蹤系統必須在疫情擴大前就到位，追蹤每一病例的接觸人群、檢測並隔離接觸者，但當局直到最近才頒布聯邦追蹤指南且缺乏相應聯邦策略；其他國家已建構全國追蹤系統，華府則將此燙手山芋丟給各州自行規畫。

美聯社4月底審查發現，各州對於基本的需要多少調查員缺乏共識。

庫克郡是芝加哥外，確診數最高之處；該郡官員說，至少還要200名追蹤員、400名儲備員，協助目前的29人。

伊州州長普立茲克(J.B. Pritzker)自3月底迄今維持居家避疫令，並表示需要「大規模追蹤行動」。

庫克郡健康廳發言人哈娜‧凱特(Hanna Kite)說：「除非及時招募到足夠的追蹤員，否則庫克郡無法安全重啟。」

戴德郡18日將跟進佛州，允許餐廳和商店有限度的重新開張，但尚不確定該州人口最多且疫情最嚴重的郡將如何招募更多追蹤員，協助當前的175名職員。

該州傳染病學者梅希雅-艾切維利(Alvaro Mejia-Echeverry)說：「邁阿密絕對需要更多人手，但我們目前也能應付確診個案的接觸範圍。」

白宮的重啟指南中寫道，接觸追蹤是準備因應重啟的關鍵，但州長在未縝密思考的情況下要求重啟。

喬治亞州是首波解禁州，公衛專家憂慮太快解禁，疫情恐再起；該州現有250名追蹤員，盼能增至100人；霍爾郡(Hall)為喬州確診數第二高的郡，20多萬居民有30到40名接觸追蹤員，盼再增30人。

雖然聯邦政府未頒布多少感染者需要幾位追蹤員，但公衛專家表示，每1000到3000居民就要一名追蹤員，全國則需10萬人到30萬人。

新冠肺炎 COVID-19

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