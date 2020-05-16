快訊

會考首例！新北考生不戴口罩 「惡意擾亂秩序」數學0分

ECFA安了？劉結一釋出「不斷完善惠台政策」訊號

如何推測染疫輕重？研究：嗅覺喪失程度可當作依據

世界日報 / 編譯潘勛╱綜合報導
瑞士一份醫學研究最近指出，嗅覺喪失的嚴重性，與其他新冠症狀的嚴重性有關聯。圖為聖地牙哥的醫護人員。 新華社
瑞士一份醫學研究最近指出，嗅覺喪失的嚴重性，與其他新冠症狀的嚴重性有關聯。圖為聖地牙哥的醫護人員。 新華社

新冠肺炎過去幾個月橫掃全球，數百萬人確診，但新冠疫情似乎人人看來都不相同，是否有方法知道感染多嚴重。瑞士一份醫學研究最近指出，嗅覺喪失的嚴重性，與其他新冠症狀的嚴重性有關聯。

瑞士阿勞(Aarau)市調查立市醫院「Kantonsspital Aarau」的新冠患者，成果發表在5日出刊的《耳鼻喉學—頭頸外科》(Otolaryngology-Head and Neck Surgery)期刊。論文中指出，患者失去嗅覺的程度，與他們其他新冠症狀如呼吸急促、發燒及咳嗽等的嚴重性有關連。

研究主持人、辛辛那提醫學院副教授塞德加特(Ahmad Sedaghat)書面聲明表示，受訪的新冠病人中，61%自陳喪失嗅覺；「與其他自述的症狀相比，研究人員可以得出某些結論。」

塞德加特指出，假如病人嗅覺愈來愈差，自述呼吸短促、發燒、咳嗽等症狀就更嚴重。失去嗅覺或可幫忙醫生判定病人已感染新冠病毒多久，而那對決定如何治療，是有用資訊。

塞德加特說，假如病人嗅覺變差，醫生們就知道他感染在一個星期之內，還有一到兩個星期要等。

據塞德加特表示，早期查知病情可望增加抗病毒藥「瑞德西韋」(remdesivir)治好新冠肺炎的機率。馬里蘭大學化學及生化學教授凱薩琳‧謝莉—瑞德特(Katherine Seley-Radtke)說，瑞德西韋能管用，靠的是阻斷冠狀病毒的核糖核酸聚合，該聚合是病毒要自行複製基因物質、於人體內增生的關鍵酵素。

但塞德加特指出，失去嗅覺既不是新冠病情唯一、也不是可斷定罹病的症狀。有些確診病患並沒經歷喪失嗅覺。他強調，嚴重的新冠症狀包括呼吸短促、呼吸困難，碰到這些就真該有所警覺。

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

南韓新冠肺炎新增19例 梨泰院夜店群聚感染趨緩

頭痛眼睛癢以為過敏 13歲染疫引發神秘炎症瀕死

美媒取得外流資料 指中國染疫確診恐達64萬例

港增1輸入確診 機師陰轉陽、女友曾染疫

相關新聞

柬埔寨所有新冠肺炎患者康復 境內連續一個月「嘉玲」

路透報導，柬埔寨衛生部16日表示，境內最後一名新冠肺炎患者已經康復出院，確診病例歸零，但仍敦促民眾要保持警惕。

如何推測染疫輕重？研究：嗅覺喪失程度可當作依據

新冠肺炎過去幾個月橫掃全球，數百萬人確診，但新冠疫情似乎人人看來都不相同，是否有方法知道感染多嚴重。瑞士一份醫學研究最近指出，嗅覺喪失的嚴重...

圖表看疫情／非洲估2.3億人將染疫 美拚年底出疫苗

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有188個國家（地區）傳出確診案例，病例數逾442萬人，超過30.1萬人喪命，致死率約6.8%。

英國訓練嗅探犬 聞出新冠肺炎無症狀者

英國每日電訊報報導，英國政府15日說，將訓練六隻嗅探犬聞出新冠肺炎無症狀者...

德國咖啡廳出防疫奇招 要客人戴「泡棉棒帽」保持社交距離

新冠肺炎（COVID-19）疫情出現趨緩的現象，不少國家都逐漸放寬禁足令等限制，但仍要求民眾出外須戴上口罩、保持社交距離。德國一家咖啡廳推出防疫奇招，規定客人戴上草帽保持社交距離，由於草帽上方有兩根交叉泡棉棒，若是太過靠近就會碰撞到彼此，因此能強制客人保持距離，而咖啡廳店長也透露客人相當喜歡這種防疫措施，他們覺得這非常有趣。

美媒取得外流資料 指中國染疫確診恐達64萬例

美國媒體取得中國人民解放軍國防科技大學外流的新資料，內容顯示中國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）...

圖表看疫情／台今日零確診、維持440例 全球逾454萬人染疫

根據約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)統計，截至台灣時間5月16日上午10時止，全球至少30.7萬人死於新冠肺炎，確診病例逾453萬例。疫情最嚴重的美國確診病例已逾144萬例、死亡破8.7萬例。

防疫掀風波 巴西衛生部長又換人

巴西衛生部長泰克（Nelson Teich）上任僅四周就在15日請辭，這是新冠肺炎疫情爆發以來，巴西第二位衛生部長去職，顯示巴西政府對於防疫的爭論風波未解。

梨泰院爆三代傳播疑從卡拉OK擴散 N號房主腦將檢測

新冠肺炎（COVID-19）在全球持續蔓延，韓國疫情再度回升，與首爾梨泰院夜店相關病例升至153例，且全國各地不斷發生由此引發的二代、三代傳播，懷疑卡拉OK成為病毒擴散場所。疫情波及監獄，首爾看守所有一名獄警確診，他在監獄曾與包括「N號房」案件主腦趙主彬在內的277人接觸，趙主彬將接受病毒檢測。

西班牙禁實體商店減價促銷 業者喊苦稱無法忍受該做法

西班牙衛生部5月9日透過《國家官方公報》宣佈禁止實體商店減價促銷，掀起爭議。西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）5月13日重申，實體商店減價促銷引起人群聚集，因此不會容許，呼籲商店改為於網路推出減價活動。

巴西衛生部長辭職 醫療抗疫雪上加霜

巴西新冠肺炎疫情迅速蔓延，上一任衛生部長曼德塔下台不到一個月，新衛生部長泰克今天也辭職，使巴西的醫療衛生和抗疫工作，雪上...

土耳其：6月12日開放清真寺禮拜五集體祈禱

土耳其宗教事務局（Diyanet）局長埃爾巴西今天宣布，在實施長達近3個月禁令後，民眾自6月12日起可以在一定限制下，於...

熱門新聞

韓國瑜首次就罷免投票表態 呼籲支持者6月6日不投票

韓國瑜籲支持者不要投罷免票 藍營隨即出文宣

回防美歐力挺台灣參與WHA 中國邀各國發警告信給譚德塞

「Jolin」來了！ 連9天沒確診病例、34天無本土個案

影／神秘電郵曝蔡密室分贓！府稱遭駭 藍委疑被駭真實性

內閣改組陳時中、許銘春、陳吉仲等防疫紓困官員都續任

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。