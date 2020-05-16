如何推測染疫輕重？研究：嗅覺喪失程度可當作依據

新冠肺炎過去幾個月橫掃全球，數百萬人確診，但新冠疫情似乎人人看來都不相同，是否有方法知道感染多嚴重。瑞士一份醫學研究最近指出，嗅覺喪失的嚴重性，與其他新冠症狀的嚴重性有關聯。

瑞士阿勞(Aarau)市調查立市醫院「Kantonsspital Aarau」的新冠患者，成果發表在5日出刊的《耳鼻喉學—頭頸外科》(Otolaryngology-Head and Neck Surgery)期刊。論文中指出，患者失去嗅覺的程度，與他們其他新冠症狀如呼吸急促、發燒及咳嗽等的嚴重性有關連。

研究主持人、辛辛那提醫學院副教授塞德加特(Ahmad Sedaghat)書面聲明表示，受訪的新冠病人中，61%自陳喪失嗅覺；「與其他自述的症狀相比，研究人員可以得出某些結論。」

塞德加特指出，假如病人嗅覺愈來愈差，自述呼吸短促、發燒、咳嗽等症狀就更嚴重。失去嗅覺或可幫忙醫生判定病人已感染新冠病毒多久，而那對決定如何治療，是有用資訊。

塞德加特說，假如病人嗅覺變差，醫生們就知道他感染在一個星期之內，還有一到兩個星期要等。

據塞德加特表示，早期查知病情可望增加抗病毒藥「瑞德西韋」(remdesivir)治好新冠肺炎的機率。馬里蘭大學化學及生化學教授凱薩琳‧謝莉—瑞德特(Katherine Seley-Radtke)說，瑞德西韋能管用，靠的是阻斷冠狀病毒的核糖核酸聚合，該聚合是病毒要自行複製基因物質、於人體內增生的關鍵酵素。

但塞德加特指出，失去嗅覺既不是新冠病情唯一、也不是可斷定罹病的症狀。有些確診病患並沒經歷喪失嗅覺。他強調，嚴重的新冠症狀包括呼吸短促、呼吸困難，碰到這些就真該有所警覺。