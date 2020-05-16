德國咖啡廳出防疫奇招 要客人戴「泡棉棒帽」保持社交距離

新冠肺炎（COVID-19）疫情出現趨緩的現象，不少國家都逐漸放寬禁足令等限制，但仍要求民眾出外須戴上口罩、保持社交距離。德國一家咖啡廳推出防疫奇招，規定客人戴上草帽保持社交距離，由於草帽上方有兩根交叉泡棉棒，若是太過靠近就會碰撞到彼此，因此能強制客人保持距離，而咖啡廳店長也透露客人相當喜歡這種防疫措施，他們覺得這非常有趣。

德國政府近期逐漸放寬禁足令，開放民眾進入商家或搭乘大眾交通工具，不過仍要求民眾做好防疫措施，戴上口罩，並保持一定的社交距離，根據「CNN」報導，德國施威林（Schwerin）一家咖啡廳在政府放寬禁足令後，制定了一規定：要求客人保持社交距離，咖啡廳店長羅瑟（Jaqueline Rothe）沒有使用地板標記或玻璃屏幕將客人分開，而是叫他們戴上裝有兩根交叉泡棉棒的草帽。

羅瑟表示「這是使客人保持距離的完美方法，而且很有趣」、「這是一個好的噱頭，當然也很有趣，我們的客戶確實很喜歡，但是它也確實向我們展示了保持1.5公尺的距離是這麼困難」，而羅瑟也指出咖啡廳現在的座位容量不到疫情前的一半，但咖啡廳仍會保持營業，客戶可以坐在外面的座位，保持安全距離並享用美食。