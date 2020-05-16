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西班牙禁實體商店減價促銷 業者喊苦稱無法忍受該做法

香港01 / 梁凱怡
圖為5月2日拉斯本塔斯鬥牛場外，有家長帶兒童前來遊玩。（AP）
圖為5月2日拉斯本塔斯鬥牛場外，有家長帶兒童前來遊玩。（AP）

西班牙衛生部5月9日透過《國家官方公報》宣佈禁止實體商店減價促銷，掀起爭議。西班牙衛生部長伊利亞（Salvador Illa）5月13日重申，實體商店減價促銷引起人群聚集，因此不會容許，呼籲商店改為於網路推出減價活動。

西班牙的紡織貿易商業協會曾去信工業、貿易與旅遊部要求解釋有關措施。部門回覆指，根據部門的詮釋，公報所禁止的是人群聚集，而非減價。業界一度要求衛生部澄清措施。伊利亞被記者追問，重申禁止減價。

商會主席薩馬科拉（Eduardo Zamácola）批評，政府未有諮詢甚至通知業界有關措施，認為做法無法忍受，並指今年本來就非常困難，禁止減價促銷意味商界要陷入更加複雜的境地。他表示，「如果問題是避免人群聚集，我們可以保證採取措施避免人群聚集。」

措施也引起馬略卡島（Mallorca）的業界不滿。根據中小企業協會估計，封鎖措施導致中小企損失1.2億歐元（新台幣約38.9億元），主要因為流失旅客。有小商戶向《Olive Press》表示，如果不能減價促銷，或者面臨倒閉，「我已經兩個月沒有賺取任何收入，唯一吸引顧客的方法是減價。」

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文章授權轉載自《香港01》

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