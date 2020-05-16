梨泰院爆三代傳播疑從卡拉OK擴散 N號房主腦將檢測

新冠肺炎（COVID-19）在全球持續蔓延，韓國疫情再度回升，與首爾梨泰院夜店相關病例升至153例，且全國各地不斷發生由此引發的二代、三代傳播，懷疑卡拉OK成為病毒擴散場所。

疫情波及監獄，首爾看守所有一名獄警確診，他在監獄曾與包括「N號房」案件主腦趙主彬在內的277人接觸，趙主彬將接受病毒檢測。

疑卡拉OK變擴散場所

韓國《中央日報》報導，與梨泰院夜店相關的153例確診中，有90人曾去過梨泰院夜店，其餘是確診者的接觸者。當地開始不斷出現二代傳播、三代傳播，在首爾，有夜店訪客曾去卡拉OK唱歌，政府之後發現弘大酒吧有5名確診者近期沒有外遊、沒有去過梨泰院，但其中一人曾在夜店訪客的同一間卡拉OK房唱歌，懷疑與此有關。

在仁川市，有補習老師A某曾去梨泰院夜店後確診，之後他的補習學生也證實感染新冠肺炎，再之後，這名學生的另一名補習老師也確診，懷疑是出現三代傳播。A某有2名學生近期曾參加教會禮拜，目前政府已安排740名教徒接受病毒檢測，暫時所有人的檢測結果均為陰性，尚有5人的結果未出爐。

首爾看守所受波及 「N號房」趙主彬須檢測

梨泰院集體感染風波也影響當地監獄，關押囚犯包括前總統朴槿惠與「N號房」主腦趙主彬的首爾看守所，有一名獄警在5月15日凌晨確診，他近期曾與朋友一同參加婚禮，該名朋友曾去過首爾一間卡拉OK，由於該名友人已經確診，政府人員懷疑病毒傳播與卡拉OK有關。

這名獄警在確診前有上班，他曾與254名囚犯及23名監獄工作人員接觸。韓國媒體報導，趙主彬是其中一位曾與該獄警接觸的囚犯之一，故此要接受病毒檢測。至於朴槿惠未在此列，但朴槿惠的支持者認為，由於疫情關係，監獄已經變得危險，要求暫停監禁朴槿惠。

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文章授權轉載自《香港01》