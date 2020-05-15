自助餐是病毒傳播高危險區？ 日媒實驗「一人感染全餐廳都沾到」

新型冠狀病毒全球已有超過437萬人感染，其驚人的傳染力讓人難以防堵，尤其當人處在密閉的空間，更是防不勝防，今年初備受關注的「鑽石公主號」便是其中一例，3770位乘客共有712人確診。而專家直指船上的「自助餐廳」是造成群聚感染的主因，日本媒體便做實驗驗證，結果相當驚人。

「NHK」8日報導郵輪造成疫情感染擴大，並與專家合作展開實驗，模擬病毒在自助餐廳中的傳播情形。該實驗找來10位自願者，分坐在四張桌子，並在其中一位受試者手上塗抹螢光塗料代表病毒，接著就讓受試者們自由移動。

30分鐘後，所有人回到座位後，現場燈光轉換，結果發現螢光染劑已散佈在各處，所有人的手和其中3位的臉都沾到染料之外，空間內的餐巾紙、鍋蓋、鉗子，就連電燈開關、門把也都有痕跡，成為病毒傳播的中介。

負責實驗的國島廣之教授表示，這些平常有許多人碰觸的東西稱為「高頻接觸表面」，而人平常外出常常會摸各種東西，也就因此傳播病毒。影片中另一項實驗，30位受試者同樣待在模擬自助餐的空間，但此時他們會經常清潔自己的手部，食物的鉗子也會經常更換，結果全員臉上都未沾到顏料、僅一人手上沾染，顯見最好的方式仍是要時常清潔自己的手。