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韓梨泰院群組曾到「黑暗睡眠房」 屬男同志勝地供「多人運動」

香港01 / 記者朱利安／報導
韓國梨泰院群組有2名確診者曾到位於江南區的「黑暗睡眠房」，意外變成傳媒追查對象。（網路圖片）
韓國梨泰院群組有2名確診者曾到位於江南區的「黑暗睡眠房」，意外變成傳媒追查對象。（網路圖片）

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情在韓國有回升跡象，首爾梨泰院區的夜店爆發集體感染，令全國新增病例連續5天徘徊在約30宗。韓媒報道，梨泰院群組有2名確診者曾到訪「黑暗睡眠房」，據報該處為男同性戀者付費後，可與其他匿名男性發生性關係的場所，就連許多韓國網民也在今次染疫群組出現後，才得知江南區經營着相關業務。

「黑暗睡眠房」位於首爾江南區，業務表面上是性小眾專用的桑拿房，當梨泰院群組自本月8日爆發後，該店已在門外貼出休業告示。此前，不少韓國民眾從未聽聞「黑暗睡眠房」；有韓媒後來報道指該場所讓男同性戀者付費入場，與其他匿名男性發生性關係。

店內有大約3.3平方米的個人空間，也設有允許「多人運動」的開放空間，基於其業務性質，到訪者大多不會佩戴口罩、及遵守社交距離等。

為了不讓顧客資料外洩，「黑暗睡眠房」只用現金交易，導致韓國政府目前仍難以追蹤顧客安排檢測。店內另訂立多項規則，例如禁止肥胖、45歲以上、有過多紋身的人出入、禁止聚集吵鬧等。

隨着梨泰院群組確診者增加，首爾市已要求娛樂場所遵守防疫守則，惟「黑暗睡眠房」等相關場所沒有登記為娛樂場所，故不是防疫守則的執法對象；即使是以澡堂登記的汗蒸房，現行法律也難以規管店內的性行為活動。

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文章授權轉載自《香港01》

新冠肺炎 COVID-19

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