防疫靠科學 唐獎得主：幾個月內有望出現新療法

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）讓全球焦頭爛額，2018年唐獎生技醫藥獎得主東尼．杭特（Tony Hunter）表示，全球致力研究下，他深信幾個月內有望出現新治療方法和藥物。

目前任職於美國索爾克生物研究所（The SalkInstitute）東尼．杭特，因促成標靶藥物的研究貢獻，於2018年與另外兩名學者一同獲得唐獎生技醫藥獎。

COVID-19疫情爆發後，唐獎基金會陸續詢問歷屆得主，希望能藉助各領域得主的智慧，一同為人類抗疫盡力。東尼．杭特近日透過唐獎基金會表達專業見解，認為「好的科學研究」是走出這波疫情最好的辦法。

東尼．杭特指出，目前生醫界正以「令人感佩」的效率，快速調整研究方法，許多學者放下手邊原有工作，致力鑽研新型冠狀病毒及尋找解決辦法，在研發疫苗的同時，他也深信在幾個月內，世界有望出現新治療方法和藥物。

東尼．杭特任職的索爾克生物研究所，也有一些研究人員，正在研究新型冠狀病毒的生命週期和生物特性。他堅信在全球集中火力與投入資源下，除了傳統疫苗外，新療法和藥物可望在幾個月內誕生，尤其是創新療法，將引領趨勢。

2014年唐獎生醫獎得主、免疫醫學專家本庶佑日前也透過唐獎基金會指出，對抗疫情像是一場戰爭，政府決策應多採納科學意見，兩者緊密相連。要減少疫情衝擊，除了找出治療方法，也要採取法律、醫療保險等措施，推動相應的政策。