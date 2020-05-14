開發中國家醫療資源不足 未來半年120萬兒童恐喪命

聯合國12日示警，由於新冠病毒大流行，轉移了開發中國家稀缺的醫療資源，未來6個月內，5歲以下兒童罹患可預防疾病死亡的人數恐增加近45%，達120萬人。包括數以千萬計的兒童將失去麻疹疫苗接種機會，還有約3.7億仰賴學校供餐的兒童，被迫必須尋找其他食物來源，平均每天可能會有多達6000多人喪命。

「刺胳針全球衛生」（The Lancet Global Health）期刊刊載的研究報告指出，半年內非洲、亞洲和拉丁美洲貧窮國家的兒童死亡人數恐增加120萬。

聯合國兒童基金會（UNICEF）執行主任佛爾（Henrietta Fore）說：「在最壞情況下，全球5歲以下兒童的死亡人數恐將是數十年來首度增加。」

研究發現，孟加拉、巴西、剛果民主共和國、衣索比亞、印度、印尼、奈及利亞、巴基斯坦、烏干達和坦尚尼亞聯合共和國是兒童死亡數增加最多的10個國家。

聯合國兒童基金會說，大流行病的連鎖反應尤其令人震驚，其中包括數以千萬計兒童失去接受麻疹疫苗接種的機會，還有大約3.7億仰賴學校供餐的兒童，不得不尋找其他食物來源。

目前，英國孩童出現疑似川崎氏症症狀的病例已多達100例，少數為需住進加護病房的重症，但大多數迅速痊癒。專家認為，這項疾病可能與新冠肺炎有關。英國廣播公司（BBC）報導，倫敦地區發現有8名兒童出現類似川崎氏症症狀，其中一名14歲孩童病故。