瑞德西韋結合其他藥物 專家試驗雞尾酒療法治新冠

第一種被證明有助於對抗新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」(remdesivir)，目前正由研發者吉利德科學公司(Gilead Sciences)設法結合其他抗病毒並進行測試，希望創造出更簡便有效的雞尾酒療法。

目前愈來愈多醫院使用瑞德西韋做為標準治療藥物；製藥資訊平台Informa Pharma Intelligence指出，目前有六種抗COVID-19藥物正分別與「瑞德西韋」結合測試中；另外還有五項試驗將與醫院正在使用的標準治療藥物合併使用。

與此同時，吉利德也在研究瑞德西韋新配方，讓患者即便離開醫院也方便使用；目前此藥必須以靜脈輸注給藥，僅限在醫院內使用。該公司正設法開發可讓患者將藥物吸入呼吸道的吸入裝置，和可以在家中注射的預填充注射器。

瑞德西韋最初用來治療伊波拉病毒，現已成為治療新冠病毒首選療法，經大型研究證明有效後，聯邦衛生監管機關已於5月1日迅速批准緊急用途，醫院都在排隊等候分到劑量；但這種藥並非萬靈丹，至少到目前為止，它似乎只對重症患者有效。

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)說，瑞德西韋作為新冠肺炎標準療法「可能產生誤導」，人們會以為這是一種非常好的治療方法，但「事實並非如此」。

佛奇說：「它成為標準療法的原因，是因為有比沒有好。」

這種情況和1980年代剛開發出的HIV藥物很類似，研究人員以第一種藥物有限的成功作基礎，逐步開發出更好的治療方案。

在獲得NIAID支持的瑞德西韋關鍵臨床試驗中，住院患者康復時間縮短了四天，但重症患者仍平均住院11天。

目前有許多研究正在探索如何將瑞德西韋與別種藥物配對結合來增強藥效，主要是抑制患者觸發過激免疫反應，即「細胞因子風暴」；例如，研究人員正設法了解關節炎藥物是否能抵抗細胞因子風暴，同時讓瑞德西韋阻止病毒在肺內複製。某些關節炎藥物可減輕炎症。

其中一項正在進行的NIAID試驗研究，是將Olumiant品牌、禮來製藥廠(Eli Lilly&Co.)關節炎藥物baricitinib與瑞德西韋相結合。

北卡羅來納大學流行病學助理教授席漢(Timothy Sheahan)說：「最理想的情況是，同時進行多種工作、全面攻擊新冠病毒疾病。」