快訊

勞保年改沒下文 勞團：完全執政沒道理拖下去

預備振興 龔明鑫接國發會、黃天牧升金管會主委

瑞德西韋結合其他藥物 專家試驗雞尾酒療法治新冠

世界日報 / 記者胡玉立／綜合報導

第一種被證明有助於對抗新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」(remdesivir)，目前正由研發者吉利德科學公司(Gilead Sciences)設法結合其他抗病毒並進行測試，希望創造出更簡便有效的雞尾酒療法。

目前愈來愈多醫院使用瑞德西韋做為標準治療藥物；製藥資訊平台Informa Pharma Intelligence指出，目前有六種抗COVID-19藥物正分別與「瑞德西韋」結合測試中；另外還有五項試驗將與醫院正在使用的標準治療藥物合併使用。

與此同時，吉利德也在研究瑞德西韋新配方，讓患者即便離開醫院也方便使用；目前此藥必須以靜脈輸注給藥，僅限在醫院內使用。該公司正設法開發可讓患者將藥物吸入呼吸道的吸入裝置，和可以在家中注射的預填充注射器。

瑞德西韋最初用來治療伊波拉病毒，現已成為治療新冠病毒首選療法，經大型研究證明有效後，聯邦衛生監管機關已於5月1日迅速批准緊急用途，醫院都在排隊等候分到劑量；但這種藥並非萬靈丹，至少到目前為止，它似乎只對重症患者有效。

國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases，NIAID)院長佛奇(Anthony Fauci)說，瑞德西韋作為新冠肺炎標準療法「可能產生誤導」，人們會以為這是一種非常好的治療方法，但「事實並非如此」。

佛奇說：「它成為標準療法的原因，是因為有比沒有好。」

這種情況和1980年代剛開發出的HIV藥物很類似，研究人員以第一種藥物有限的成功作基礎，逐步開發出更好的治療方案。

在獲得NIAID支持的瑞德西韋關鍵臨床試驗中，住院患者康復時間縮短了四天，但重症患者仍平均住院11天。

目前有許多研究正在探索如何將瑞德西韋與別種藥物配對結合來增強藥效，主要是抑制患者觸發過激免疫反應，即「細胞因子風暴」；例如，研究人員正設法了解關節炎藥物是否能抵抗細胞因子風暴，同時讓瑞德西韋阻止病毒在肺內複製。某些關節炎藥物可減輕炎症。

其中一項正在進行的NIAID試驗研究，是將Olumiant品牌、禮來製藥廠(Eli Lilly&Co.)關節炎藥物baricitinib與瑞德西韋相結合。

北卡羅來納大學流行病學助理教授席漢(Timothy Sheahan)說：「最理想的情況是，同時進行多種工作、全面攻擊新冠病毒疾病。」

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

美控中意圖竊取疫苗機密 中斥美指控毫無根據

瑞德西韋重啟在中國大陸臨床試驗 新備案項目受矚

中化生合成候選救命藥

杜絕搶奪資源亂象 白宮介入瑞德西韋分配

相關新聞

圖表看疫情／俄羅斯確診突破25萬 安倍解禁日39縣緊急狀態

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。

才剛解封！日愛媛縣醫院爆群聚感染17人確診

日本政府14日宣布39個縣解除緊急狀態，解封名單之一的愛媛縣同日卻爆發新冠肺炎群聚感染。該縣松山市的「牧醫院」住院病患及...

防疫新招？日本企業團體研究周休三日

日本政府14日宣布解除39縣緊急狀態，但東京、大阪等都會區仍維持緊急狀態。為控制疫情，有企業團體研究「周休三日」的可行性...

韓梨泰院群組曾到「黑暗睡眠房」 屬男同志勝地供「多人運動」

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情在韓國有回升跡象，首爾梨泰院區的夜店爆發集體感染，令全國新增病例連續5天徘徊在約30宗。韓媒報道，梨泰院群組有2名確診者曾到訪「黑暗睡眠房」，據報該處為男同性戀者付費後，可與其他匿名男性發生性關係的場所，就連許多韓國網民也在今次染疫群組出現後，才得知江南區經營着相關業務。

開發中國家醫療資源不足 未來半年120萬兒童恐喪命

聯合國12日示警，由於新冠病毒大流行，轉移了開發中國家稀缺的醫療資源，未來6個月內，5歲以下兒童罹患可預防疾病死亡的人數恐增加近45%，達120萬人。包括數以千萬計的兒童將失去麻疹疫苗接種機會，還有約3.7億仰賴學校供餐的兒童，被迫必須尋找其他食物來源，平均每天可能會有多達6000多人喪命。

日相安倍晉三宣布解禁39縣 東京大阪仍維持緊急狀態

日本NHK報導，首相安倍晉三14日下午宣布，正式解除除了東京、大阪等8個都道府縣外的39縣緊急狀態宣言。

因應航班恢復 德機場準備全面量體溫

歐洲各國疫情趨緩，為了讓受到重創的航空業盡快復甦，德國法蘭克福等各大機場正準備全面實施量體溫等防疫措施

日本東京單日新增30例 累計破5000大關

日本放送協會（NHK）報導，日本東京都政府相關人士表示，今天單日新增30例2019冠狀病毒疾病（COVID-19）確診病...

疫疾大流行下一個熱區 專家：可能是亞馬遜雨林

巴西生態學家拉波拉今天警告，下一個疫疾大流行可能來自亞馬遜雨林。他說，亞馬遜雨林遭大肆砍伐，而這種人類侵犯動物棲地的行為...

瑞德西韋結合其他藥物 專家試驗雞尾酒療法治新冠

第一種被證明有助於對抗新冠肺炎的藥物「瑞德西韋」(remdesivir)，目前正由研發者吉利德科學公司(Gilead Sciences)設法結合其他抗病毒並進行測試，希望創造出更簡便有效的雞尾酒療法。

疫情間家暴頻傳 家人才是最危險的夢魘？

新型冠狀病毒（COVID-19，俗稱新冠肺炎、武漢肺炎）席捲全球，為了抑制疫情，各國紛紛採取不同程度的防疫手段，其中一個扮演重要角色的措施是鼓勵人們保持「社交距離」，也就是透過限制出入、禁止大型集會和在家工作與學習等方式，減少與他人接觸。

疫情後遺症 聯合國：大型心理衛生危機迫近

聯合國今天警告，2019冠狀病毒疾病（COVID-19, 新冠肺炎）疫情恐造成全球心理衛生危機，呼籲盡速採取行動，解決疫...

熱門新聞

陳建仁將回中研院 等於放棄卸任副總統禮遇

「文化恐怖份子」鄭麗君高人氣引退 留下三個燙手山芋

「是我做不好才被換？」二問蘇揆換來沉默 陳美伶心死

傅崐萁確定入獄 中選會：不須補選

圖表看疫情／俄羅斯確診突破25萬 安倍解禁日39縣緊急狀態

內閣總辭／陳美伶隻身離開 陳良基發表畢業感言

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。