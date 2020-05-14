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早知檢測物資短缺 白宮拖延數月終於出手

世界日報 / 編譯陳韻涵／綜合13日電

川普政府表示，將花費數十億元協助各州普及新冠肺炎篩檢，回應各州數月來抱怨檢測物資短缺的聲浪。

新冠肺炎篩檢包含多個步驟，每一項檢測都需要不同的供應商，而不同供應商在不同時間或地點缺少其中一項組件就無法篩檢。

各州州長和健康專家2月起反應篩檢物資短缺，聯邦政府直到4月才在國內大量生產檢測拭子(swab)。

拭子測試檢查活躍的感染，不同於抗體檢測抽血檢查受測者是否曾感染病康復。

拭子測試的第一步是收集樣本，大多以拭子、管子和化學溶液刮取患者的鼻或喉黏膜，這種「病毒樣品運送液」讓病毒在送往實驗時的途中保持新鮮。

現有數十種聯邦食品暨藥物管理局(FDA)核准的拭子檢測，但採樣往往在醫院、社區健康中心或「得來速」檢測站進行。

第二步驟在實驗室進行，從樣本中提取基因物質，這需要特殊機器和試劑；基因物質被分離後，就會進到第三步驟，經由機器檢查該基因物質是否帶有新冠病毒；若有，該樣本則對新冠肺炎呈現陽性，即確診。

美國醫藥學院協會(AAMC)科學政策資深主任、監管顧問皮爾斯(Heather Pierce)說，「檢測並非單一組件的測試，但由許多不同組件構成，缺一不可。」

新冠肺炎檢測程序一直受到組件短缺的影響，包括拭子、試劑或化學溶劑而無法檢測；幾周以來，各地區都發生不同組件短缺的問題。

川普總統曾在4月17日的記者會上表示，聯邦政府未來幾周將配發數百萬隻測試拭子，「大多數由棉花製成，沒什麼大不了」。但川普顯然錯了，棉花帶有基因物質，會影響檢測結果，所以鼻咽拭子常為聚酯纖維、尼龍、泡棉等合成物製成。

拭子短缺的問題為何如此嚴重，因為全球就只有兩大主要製造商，分別是緬因州的Puritan醫療產品公司和義大利藥廠Copan Diagnostics。當新冠肺炎來勢洶洶而拭子需求暴增時，兩大公司難以負荷。

普利坦全球銷售副主席坦佩特(Timothy Templet)說：「我不認為美國有所準備，我們也是，顧客、政府皆然，但目前這種情況可能持續數年。」

新冠肺炎 COVID-19 白宮

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