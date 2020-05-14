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美聯社：CDC更嚴謹重啟指南 遭白宮擱置

世界日報 / 編譯林育正／綜合13日電
美聯社指CDC安全重啟指南要求禁夏天旅行，但白宮不准。 美聯社
美聯社指CDC安全重啟指南要求禁夏天旅行，但白宮不准。 美聯社

美聯社(AP)取得一份聯邦疾病防治中心(CDC)擬訂建議在新冠病毒大流行期間，安全重啟企業和機構的指南；該文件嚴控開放非必要旅行，比白宮「重啟美國」方案還要嚴謹卻遭擱置，凸顯防疫專業與急於重啟經濟的政客判斷間嚴重牴觸，參院少數黨領袖舒默(Charles Schumer)要求川普政府，公開未經修改的指南。

這份63頁CDC詳細重啟指南遭擱置，再次顯示白宮與公衛專家面對新冠肺炎疫情出現嚴重分歧；白宮4月17日發布重啟美國方案，其中包含部分CDC準則，但強調重啟的責任落在州長和地方政府身上。

但CDC官員強調，全國應制訂一致的防疫方向，提供地方官員逐步指引，也必須警戒疫情再次升溫，因應各地不同狀況；但白宮上周卻表示，指南仍在草擬階段，結果顯示遭白宮刻意擱置。

政府內部電子郵件顯示， CDC主任芮斐德(Robert Redfield) 早在4月10日，便不斷尋求白宮批准；上周內幕遭披露後，白宮曾再度審視部分指南，芮斐德12日也到參院委員會作證，僅表示即將公開。

CDC和白宮重啟方案差異最大的地方，為恢復非必要旅行的時間點；CDC建議連續42天確診數下降才「考慮」允許旅行。白宮則建議，第一階段應「減少」旅行，連續28天確診減少後的第二階段，可恢復非必要旅行。

另一不同之處，CDC表示重啟後可能出現第二波疫情高峰，地方政府須持續監控，此外更指出需注意民眾是否貧困或沒有醫療保險。

CDC警告，在關鍵時刻，防疫政策卻東拼西湊的潛在風險，各州最終將相互影響。

相較之下，白宮版本缺少社區監控確診病患的指引，更不具「重要產業應如何保持員工健康和安全」、「保護高風險族群」等規範。

美國公共衛生協會主任班傑明(Georges Benjamin)表示：「白宮推動重啟，事實上卻沒有完整計畫，反而非常零散。」

舒默13日呼籲立即公開CDC指南，他表示：「美國人民需要未經川普政府審查修改的報告，這對重啟非常重要。」

新冠肺炎 COVID-19 白宮

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