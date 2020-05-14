疫區手記／華裔洗衣店老闆：沒人想當英雄 我們只為生存

我第一次看到華人與洗衣店緊密相連，是讀大學時在社會學的專業書中，裡面紀錄了早期各族裔移民從事的不同工作；洗衣店因為成本小，店主不需要會英文，待淘金熱散去、橫跨北美大陸的鐵路完工後，這項生意就成了早期華裔移民的首選，「只需要下點苦工，就可以自己當老闆」。

洗衣店也成為華人的標籤之一，1925年留學美國的中國詩人聞一多，曾被白人同學問起「你爸爸是洗衣服的嗎」？他憤而以一首「洗衣歌」回擊，「年去年來一滴思鄉的淚，半夜三更一盞洗衣的燈……下賤不下賤你們不要管，看那裡不干淨那裡不平，問支那人，問支那人……」吟出華裔移民的艱辛。

華裔洗衣店業者中也出過名人，第一位從西點軍校畢業的華裔溫應星，曾任南京國民政府憲兵副司令，國民黨與共產黨內戰失敗後，他以中將的軍銜退休，從香港輾轉到美國，在華盛頓開了一家洗衣店，華盛頓郵報曾大篇幅報導，一度引起社會震驚。

時光荏苒，華人經營的自助洗衣店已經遍布紐約市的各個角落，但是勤勞的華裔，即使在新冠肺炎爆發的今天，或為生計，或為責任，都努力堅守在他們的崗位。

我第一次親身結識洗衣店主，是在2017年的秋天，因為紐約市府頒發「新洗衣店核發執照法」，許多店家因拿不出房屋使用許可證(CO)或不反對通知書(NCO)，不能更新來年的營業執照，這些華裔店主擔心多年經營付出的心血付之東流，聚在一起向市府抗議。

這些洗衣店主多數是祖籍中國溫州或福州的第一代移民，為了生活，來美後先從事裝修或者餐館工，還完偷渡費後，或向親友借錢，或標會，或貸款開辦一家自助洗衣店；他們並不想稱呼自己為老闆，只覺得給自己打工，夫妻二人省吃儉用，一周工作七天，每天十多個小時，就是為了給子女提供更好的生活。

疫情期間，多數華裔洗衣店都堅持營業。(陳奉官提供)

新冠肺炎疫情的爆發，把洗衣店推上必要服務行業的名單，2020年3月22日晚8時，為避免新冠肺炎擴大蔓延，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)實施居家避疫的行政命令，絕大多數行業都不得開門營業，但洗衣店主和醫護人員及警察一樣，繼續服務社會。

「我們也是必要服務行業」，紐約洗衣店商會會長江旭在他的微信朋友圈內分享，語氣中有驕傲，也有無奈；他在皇后區西語裔較多的地方開有四家洗衣店，疫情期間堅持營業的同時，還團結會員，給醫院、警局送去上萬個口罩等防疫物資；即使在疫情最重的時候，他也幫會員從五大區給前線人員送物資。

即使如此，他還是沒躲過種族歧視主義者的入侮辱和威脅；3月31日，他收到一則「你這個F**支那人，為什麼你們要把病毒帶給我們」(Hey you F**ching, why did you bring the virus to us chino mdf)的侮辱短信，憤而報警。

江旭的遭遇只是許多華裔洗衣店主的縮影，他們努力工作，盡力融入美國社會，即使生意下滑，但聽說前線醫護人員與警察沒有防疫措施，仍然自掏腰包，想要出一份力；但在這場疫情面前，這些店主還是因為華裔的身分，背上了「中國病毒」的污名，受到個別其他族裔的侮辱。

陳奉官(右一起)與江旭為紐約市警60分局捐贈口罩。(江旭提供)

紐約洗衣店商會副會長陳奉官對我說，他們不是想當英雄，只是想要為自己、為親人在疫情期間多一份保障；他在家中排名第三，大哥當了警察，二哥做了工程師，只有他接手了父親的洗衣店。

每次和陳奉官聊天，我總能被他的樂觀打動，我只知道他是洗衣店老闆，卻不知道他的店開在治安不靖社區，每天要隔著一塊防彈玻璃和顧客對話；每當談到那塊防彈玻璃，他都半開玩笑地說，「現在剛好派上用途，可以擋住病毒，我把所有玻璃上的洞都擋住了」。

談到被盜竊、被打劫，這些洗衣店主多數都泰然處置；4月3日布朗士的一家華裔洗衣店遭遇飛賊，竊賊熟練割開天花板，再通過梯子進入店內，盜走了逾1萬元的財物，還破壞了包括監控錄像在內的電腦系統，沒留下任何影像證據。

布朗士的一家洗衣店，日前遭遇飛賊從天花板鑿洞而下。(黃布朗提供)

這些在我聽來像是電影場景的內容，陳奉官卻習以為常，他說，早在他父親的年代，竊賊就用相同的手法作案，「對這些，我們早都免疫了」；只是碰上了疫情，警察染疫，很多店鋪關閉，助長了賊人的「囂張」；被盜之後，店主也只能默默找人修補，自己消化財產損失，然後重新營業，只是為了繼續生存。

所有人都怕感染病毒，沒人知道疫情會持續多久，這些洗衣店店主都背著房租、水電費和人工支出的壓力，就算現在想要申請政府的各項貸款，也是僧多粥少，一名銀行的業內人士稱，他所在的銀行因接收太多的申請，已暫停接收新貸款的申請，所以許多店主只能咬牙堅持。

從1851年到2020年，近170年的歲月中，華人的發展已經到了新的階段，但華裔經營的洗衣店還在，種族歧視者也沒有離場；華裔業者已不再逆來順受，開始懂得抗爭，知道參政議政的重要；但是疫情突襲，擾亂了每個人的生活軌跡。

疫情期間，華裔洗衣店店主早在3月左右就為客人提供口罩，防止疫情擴散。(陳奉官提供)

這場疫情對於所有人都是新挑戰，對於洗衣店來說可能是衝擊，又或是新機遇；陳奉官說，這次疫情，讓他反思，更堅定開發全自動的洗衣店，希望能更好地防疫，讓顧客安心，打贏這場硬仗。

但願疫情盡快過去，陳奉官和他的同行們，早日實現夢想。