快訊

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

疫區手記／華裔洗衣店老闆：沒人想當英雄 我們只為生存

世界日報 / 文／牟蘭
江旭(左)在疫情期間，為客人免費提供口罩。(江旭提供)
江旭(左)在疫情期間，為客人免費提供口罩。(江旭提供)

我第一次看到華人與洗衣店緊密相連，是讀大學時在社會學的專業書中，裡面紀錄了早期各族裔移民從事的不同工作；洗衣店因為成本小，店主不需要會英文，待淘金熱散去、橫跨北美大陸的鐵路完工後，這項生意就成了早期華裔移民的首選，「只需要下點苦工，就可以自己當老闆」。

洗衣店也成為華人的標籤之一，1925年留學美國的中國詩人聞一多，曾被白人同學問起「你爸爸是洗衣服的嗎」？他憤而以一首「洗衣歌」回擊，「年去年來一滴思鄉的淚，半夜三更一盞洗衣的燈……下賤不下賤你們不要管，看那裡不干淨那裡不平，問支那人，問支那人……」吟出華裔移民的艱辛。

華裔洗衣店業者中也出過名人，第一位從西點軍校畢業的華裔溫應星，曾任南京國民政府憲兵副司令，國民黨與共產黨內戰失敗後，他以中將的軍銜退休，從香港輾轉到美國，在華盛頓開了一家洗衣店，華盛頓郵報曾大篇幅報導，一度引起社會震驚。

時光荏苒，華人經營的自助洗衣店已經遍布紐約市的各個角落，但是勤勞的華裔，即使在新冠肺炎爆發的今天，或為生計，或為責任，都努力堅守在他們的崗位。

我第一次親身結識洗衣店主，是在2017年的秋天，因為紐約市府頒發「新洗衣店核發執照法」，許多店家因拿不出房屋使用許可證(CO)或不反對通知書(NCO)，不能更新來年的營業執照，這些華裔店主擔心多年經營付出的心血付之東流，聚在一起向市府抗議。

這些洗衣店主多數是祖籍中國溫州或福州的第一代移民，為了生活，來美後先從事裝修或者餐館工，還完偷渡費後，或向親友借錢，或標會，或貸款開辦一家自助洗衣店；他們並不想稱呼自己為老闆，只覺得給自己打工，夫妻二人省吃儉用，一周工作七天，每天十多個小時，就是為了給子女提供更好的生活。

疫情期間，多數華裔洗衣店都堅持營業。(陳奉官提供)
疫情期間，多數華裔洗衣店都堅持營業。(陳奉官提供)

新冠肺炎疫情的爆發，把洗衣店推上必要服務行業的名單，2020年3月22日晚8時，為避免新冠肺炎擴大蔓延，紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)實施居家避疫的行政命令，絕大多數行業都不得開門營業，但洗衣店主和醫護人員及警察一樣，繼續服務社會。

「我們也是必要服務行業」，紐約洗衣店商會會長江旭在他的微信朋友圈內分享，語氣中有驕傲，也有無奈；他在皇后區西語裔較多的地方開有四家洗衣店，疫情期間堅持營業的同時，還團結會員，給醫院、警局送去上萬個口罩等防疫物資；即使在疫情最重的時候，他也幫會員從五大區給前線人員送物資。

即使如此，他還是沒躲過種族歧視主義者的入侮辱和威脅；3月31日，他收到一則「你這個F**支那人，為什麼你們要把病毒帶給我們」(Hey you F**ching, why did you bring the virus to us chino mdf)的侮辱短信，憤而報警。

江旭的遭遇只是許多華裔洗衣店主的縮影，他們努力工作，盡力融入美國社會，即使生意下滑，但聽說前線醫護人員與警察沒有防疫措施，仍然自掏腰包，想要出一份力；但在這場疫情面前，這些店主還是因為華裔的身分，背上了「中國病毒」的污名，受到個別其他族裔的侮辱。

陳奉官(右一起)與江旭為紐約市警60分局捐贈口罩。(江旭提供)
陳奉官(右一起)與江旭為紐約市警60分局捐贈口罩。(江旭提供)

紐約洗衣店商會副會長陳奉官對我說，他們不是想當英雄，只是想要為自己、為親人在疫情期間多一份保障；他在家中排名第三，大哥當了警察，二哥做了工程師，只有他接手了父親的洗衣店。

每次和陳奉官聊天，我總能被他的樂觀打動，我只知道他是洗衣店老闆，卻不知道他的店開在治安不靖社區，每天要隔著一塊防彈玻璃和顧客對話；每當談到那塊防彈玻璃，他都半開玩笑地說，「現在剛好派上用途，可以擋住病毒，我把所有玻璃上的洞都擋住了」。

談到被盜竊、被打劫，這些洗衣店主多數都泰然處置；4月3日布朗士的一家華裔洗衣店遭遇飛賊，竊賊熟練割開天花板，再通過梯子進入店內，盜走了逾1萬元的財物，還破壞了包括監控錄像在內的電腦系統，沒留下任何影像證據。

布朗士的一家洗衣店，日前遭遇飛賊從天花板鑿洞而下。(黃布朗提供)
布朗士的一家洗衣店，日前遭遇飛賊從天花板鑿洞而下。(黃布朗提供)

這些在我聽來像是電影場景的內容，陳奉官卻習以為常，他說，早在他父親的年代，竊賊就用相同的手法作案，「對這些，我們早都免疫了」；只是碰上了疫情，警察染疫，很多店鋪關閉，助長了賊人的「囂張」；被盜之後，店主也只能默默找人修補，自己消化財產損失，然後重新營業，只是為了繼續生存。

所有人都怕感染病毒，沒人知道疫情會持續多久，這些洗衣店店主都背著房租、水電費和人工支出的壓力，就算現在想要申請政府的各項貸款，也是僧多粥少，一名銀行的業內人士稱，他所在的銀行因接收太多的申請，已暫停接收新貸款的申請，所以許多店主只能咬牙堅持。

從1851年到2020年，近170年的歲月中，華人的發展已經到了新的階段，但華裔經營的洗衣店還在，種族歧視者也沒有離場；華裔業者已不再逆來順受，開始懂得抗爭，知道參政議政的重要；但是疫情突襲，擾亂了每個人的生活軌跡。

疫情期間，華裔洗衣店店主早在3月左右就為客人提供口罩，防止疫情擴散。(陳奉官提供)
疫情期間，華裔洗衣店店主早在3月左右就為客人提供口罩，防止疫情擴散。(陳奉官提供)

這場疫情對於所有人都是新挑戰，對於洗衣店來說可能是衝擊，又或是新機遇；陳奉官說，這次疫情，讓他反思，更堅定開發全自動的洗衣店，希望能更好地防疫，讓顧客安心，打贏這場硬仗。

但願疫情盡快過去，陳奉官和他的同行們，早日實現夢想。

新冠肺炎 COVID-19

相關新聞

WHO：新冠病毒可能永遠不會消失 像愛滋病毒一樣流行

世界衛生組織專家13日表示，新冠病毒可能會像愛滋病毒（HIV）一樣流行，並警告不要試圖預測新冠病毒會持續傳播多久，呼籲全...

歐亞集團總裁：疫情過後 世界將更分裂 更憤怒

「早在這波疫情爆發前，世界就已經走上去全球化之路，」《時代》雜誌外交事務專欄作家、歐亞集團總裁布雷默斷言，疫情過後，中國將擁有更大影響力，世界將從全球化轉向區域化、本地供應鏈，以及更多的民族主義、更多的民粹主義。

日本39縣 預定解除緊急狀態

日本政府十三日確定準備解除卅九個縣之緊急狀態宣言的原則，預定十四日和諮詢委員會召開會議，徵詢專家後正式宣布。這將是日本政府擴大實施全國緊急狀態近一個月後，再度將緊急狀態限縮至部分地區。

圖表看疫情／日39縣將解除緊急狀態 墨疫情升溫 非洲最後一國淪陷

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有188個國家（地區）傳出確診案例，病例數逾433萬人，超過29.5萬人喪命，致死率約6.8%。

疫區手記／華裔洗衣店老闆：沒人想當英雄 我們只為生存

我第一次看到華人與洗衣店緊密相連，是讀大學時在社會學的專業書中，裡面紀錄了早期各族裔移民從事的不同工作；洗衣店因為成本小，店主不需要會英文，待淘金熱散去、橫跨北美大陸的鐵路完工後，這項生意就成了早期華裔移民的首選，「只需要下點苦工，就可以自己當老闆」。

新冠肺炎全球最新情報 俄羅斯連11天新增逾萬例

2019冠狀病毒疾病疫情仍肆虐全球，俄羅斯連11天新增逾萬例。各國防疫限制措施放鬆後的第二波疫情蠢蠢欲動，美國傳染病專家...

【疫區日記】世紀疫情災難片 川普淪丑角 男一竟是他

每日看疫情簡報，有點像看政治脫口秀。川普應該很哀怨，他的發言常成為笑柄；紐約州長葛謨（又譯郭謨）的疫情簡報，卻搭建了一個幾近完美的政治舞台，讓他的人氣隨著疫情升溫。

墨西哥疫情升溫 外長發言人確診、總統府人員不治

墨西哥外交部長的主要發言人費拉斯柯本週確診武漢肺炎，總統府辦公室另有一名人員染疫不治，使這場疫情大流行更加逼近墨西哥政府...

法國新冠肺炎不治案例增速放緩 累計破2.7萬死

法國2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡案例增速連3天上升後再度下滑，今天新增83起死亡案例，增幅0....

佛奇：過早重啟經濟 將致無謂痛苦、死亡

白宮抗疫小組重要成員十二日透過視訊在國會參院作證時，對於疫情尚未完全消弭之際便重啟經濟活動，紛紛提出務必審慎小心的建議；美國國家過敏和傳染病研究院院長佛奇作證時更警告，如果州政府及地方政府在不成熟的情況下重啟經濟活動，將再引爆疫情，造成「無謂的痛苦和死亡」，「後果將不堪設想」。

非洲最後一國淪陷 賴索托通報新冠肺炎確診首例

非洲南部山區小王國賴索托衛生部今天宣布，境內出現首起確診感染2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）病例，成為...

南韓夜店群聚感染 專家：恐早在鬧區蔓延

南韓首爾市多家夜店、酒吧發生2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）群聚感染，依確診者移動路徑，源頭可能不...

熱門新聞

傳顏清標肝臟數值異常要換肝住院 兒子將捐肝救父

針對李來希批評王婉諭 韓國瑜：絕對不能容忍這種言論

顏清標二兒顏仁賢捐肝救父 小夫妻高顏值作風低調

顏清標次子捐肝救父 妻子就是5年前「失聯遊法正妹」

圖表看疫情／日39縣將解除緊急狀態 墨疫情升溫 非洲最後一國淪陷

李來希轟小燈泡媽挺罷韓 王婉諭：滿滿的悲傷與憤怒

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。