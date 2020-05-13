新冠病毒超頑強！防疫專家：全球70%人感染才會平息

醫療專家表示，如果新冠肺炎跟流感一樣頑強，就算生技公司投入前所未見資本高速研發，疫苗至少在未來幾年還是供不應求；全球約70%、56億人口可能需要接種才能建立群體免疫，並放慢疫情擴散速度，但國家主義與貧富不均恐阻礙全球終結疫情。

「華盛頓郵報」報導，公衛專家擔心藥廠以利益為導向，只賣疫苗給出價最高的國家；在這種情況下，富國會狂買疫苗，而且製造商所處國家則會囤積疫苗給本國公民。

國際衛生維權人士呼籲勿重蹈2009年覆轍，當時歐巴馬政府和許多富國在前線領導H1N1豬流感疫苗，但許多未開發國家卻幾乎無法獲得疫苗，直到疫情消退後才拿到疫苗。

根據聯邦疾病防治中心(CDC)數據，逾8000萬名美國人在2009年豬流感接種疫苗，這約等於全球77國收到的疫苗總數。

杜克大學全球生政策影響中心總監亞米(Gavin Yamey)表示：「富國壟斷疫苗，窮國則被拋諸腦後；窮國後期才拿到疫苗，而且數量更少。」

亞米警告：「除非我們讓全球獲得疫苗，不然我們沒辦法結束大流行病，因為任何一地爆發疫情就等於各地都爆發疫情。」

另外，「今日美國報」報導，知名傳染病專家、明尼蘇達大學傳染病研究與政策中心主任奧斯特赫姆(Michael Osterholm)表示，新冠病毒要感染60%至70%人類才可能會平息。

「這可惡的病毒將不斷擴張地盤，直到它感染盡其所能感染得到的人為止。」奧斯特赫姆警告：「我很確定，它感染60%至70%人類之前，不會平息下來。」

他說，如果新冠肺炎今秋再度出襲，住院人數可能達到高峰，壓垮治療感冒和呼吸道疾病的醫療系統，「真的會把我們累死的，目前已被5%-20%的感染率整得痛苦不堪。」

奧斯特赫姆領導的研究中心指出，新冠病毒的潛伏期是五天，流感只有兩天；潛伏期久，傳播力又大，這表示新冠病毒比感冒更容易傳染。