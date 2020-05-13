新冠蔓延中南美 女性、移工受創深

拉美少數族群、女性、移工在資源匱乏的疫情中容易受到忽略、歧視，因此染疫風險更高！聯合國近日發布報告稱，拉丁美洲各國在物資缺乏下，女性、移工與非裔族群在疫情中容易受到歧視、忽略，許多人的生計受到封城影響，失去工作，女性還要肩負養育小孩的責任，而且少數族群受到照護少，比當地人更容易進入加護病房。

疫情使生存艱困

根據《半島電視台》報導，聯合國拉美經濟委員會12日發布報告稱，女性、移工、非裔族群在這波新冠肺炎疫情中是受傷最深的族群。由於許多拉美國家缺乏乾淨飲用水、健保與醫療物資，讓這些族群更暴露在染疫的高風險中。

報告中還指出，拉美女性的狀況更加嚴峻，因為她們比起男性有更高比例從事兼職、零工等無保障的工作，這些工作容易因為封城而停工，讓她們的生計陷入困難。停工之外，學校也不上課，她們還要肩負在家帶小孩的責任，更增加她們的生計壓力，聯合國報告呼籲各國要重視少數族群的生存權與就醫權。

拉美疫情惡化

另外，拉美有很多工人是移工、原住民與非裔族群，原本就有的歧視問題更因為疫情加劇，他們也容易因為封城而失去工作，而就醫時，當地醫療機關也會有對他們就醫歧視的狀況。《ABC新聞網》也提到，英、美待在加護病房的確診病患中，有超過3分之1是黑人、亞裔等少數族群，儘管他們人口只佔15%。

中南美洲根據《約翰霍普金斯大學》統計，已至少37萬人確診、超過2萬人死亡。疫情嚴重的地區有巴西（超過17萬人確診、12000人死亡）、祕魯（至少7萬人確診、2千人死亡）、墨西哥（超過38000人確診、近4千人死亡）、智利（超過3萬人確診、335人死亡）與厄瓜多（超過3萬人確診、2千人死亡）。

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