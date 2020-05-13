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美防疫策略現分歧 武漢10天欲測千萬人

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武漢市政府預計將展開一項為期10天的核酸檢測計畫。新華社
武漢市政府預計將展開一項為期10天的核酸檢測計畫。新華社

美國國家過敏和傳染病研究所所長福西 （Anthony Fauci) 周二 (5月12日) 出席一場國會聽證會時， 嚴詞反對太早展開逐步解封，而他的言論也讓各界擔憂，即便采取謹慎的策略來逐步重啟商業活動，還是有可能造成第二波新冠疫情。

他表示，美國官方的新冠病亡數字比實際的數字還低，並坦承他擔憂未來會先出現小規模的群聚感染，接著演變成大規模的傳染。他也警告，各州不應該在設置全面的疫情追蹤機制前便解除封鎖。福西說，各州應該要將擴大檢測與追蹤接觸史納入防疫機制內。

他說：「如果過早解封，各州可能出現無法控制的大規模感染。這不僅會導致更多人死亡與深受病毒困擾，也會導致經濟復蘇的步調受到影響。」

福西預估，美國各地的新冠病亡人數應該比官方數字還高，因為像在紐約這樣受到嚴重沖擊的州，不少人可能因感染新冠病毒後，在家中過世，但因他們從沒到醫院就醫，所以官方數字變未將他們納入統計中。

與此同時，美國白宮在催促學校與企業重新啟動的同時，也設立了一個秋天開始生產1億支疫苗的目標。但福西卻駁斥這樣的說法，強調疫苗與藥物都無法在今年秋天量產，所以當學校開學時，各校無法仰賴疫苗與藥物來防止新冠病毒擴散。

此外，他也警告各界不該抱持學童不易受新冠病毒感染的迷思，因為近期有一些孩童感染新冠病毒後，出現急性發炎症狀的案例。他說：「我們不該太過宣揚孩童對新冠病毒免疫的說法。」

武漢推動全市核酸檢測

同一天，路透社報導武漢因上周末發生一起群聚感染的案例，所以當地政府預計將展開一項為期10天的核酸檢測計畫。路透社取得的文件顯示，武漢市的每個區已接獲通知，並被要求在5月12日結束前提交各自的篩檢計畫細節。

路透社的計算顯示，武漢平均一天會執行4萬7000件核酸檢測，預計得在10天內檢測超過1400萬人。而這份要求全市普篩的文件還要求，年長者與人口密集的集合住宅，以及外來人口集中的地方應為重點篩檢區。由於中國即將於5月18日舉行延遲兩個月的兩會，武漢市再次爆出新冠疫情，也讓中國當局不敢掉以輕心。

參議院擬授權特朗普制裁中國

此外，與特朗普關系密切的參議員葛萊漢 (Lindsey Graham) 周二透過聲明表示，他深信要不是中國欺騙全球各國的話，新冠病毒也不會傳至美國。他認為，中國永遠都不會配合國際社會針對新冠疫情進行完整的調查。

葛萊漢提案推動《新冠病毒監督法案》，要求美國總統特朗普在60天內向國會證明，中國已同意配合由美國或聯合國其他成員國所主導的團隊，協助他們針對新冠疫情展開調查。此外，中國也必須關閉所有的野生動物販售市場，並釋放所有在疫情期間，因抗爭而被逮捕的香港示威者。

根據葛萊漢的提案內容，美國總統將可以在中國不願配合的情況下，對中國施行各種形式的制裁，其中包含財產凍結丶頒布旅游禁令丶取消簽證或是限制美國機構提供貸款給中國公司。葛萊漢所提出的法案，得到另外8名共和黨參議員的支持。

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

本文章由德國之聲授權提供】

新冠肺炎 COVID-19

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