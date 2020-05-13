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惹火川普女記者兩歲就移民美 川普嗆她「去問中國」引網友熱議

聯合新聞網 / 綜合報導
美國總統川普11日在白宮玫瑰花園舉行記者會，華裔美籍記者江維佳（見圖）在記者會上向川普提問，把川普惹火了。有網友起底那名激怒川普的CBS女記者，自小兩歲便移民美國，如今早是美國人的她，問到防疫不力問題竟被嗆「去問中國」。 路透
美國總統川普11日在白宮玫瑰花園舉行記者會，華裔美籍記者江維佳（見圖）在記者會上向川普提問，把川普惹火了。有網友起底那名激怒川普的CBS女記者，自小兩歲便移民美國，如今早是美國人的她，問到防疫不力問題竟被嗆「去問中國」。 路透

美國總統川普周一（11日）在白宮記者會上，因兩名女記者提問發火，並當場中斷問答憤然離場消息曝光後，CNN主播Kristie Lu Stout起底那名激怒川普的CBS女記者，自小兩歲便移民美國，如今早是美國人的她，問到防疫不力問題竟被嗆「去問中國」

現年37歲的女記者江維佳（Weijiang Jiang），雖是華裔，但兩歲時即與父母從中國廈門移民美國，接受美國教育，拿到威廉瑪麗學院(The College of William and Mary )哲學學士，與美國紐約州雪城大學(Syracuse University)的廣播新聞學碩士，並在美國結婚生子，她在13歲時就開始了自己的職業生涯，當時是一名學生記者，也是加利福尼亞州洛杉磯的ChannelOne News的主播。2018年7月才成為CBS的白宮記者，是哥倫比亞特區的華盛頓記者。

事實上，江維佳與川普過招並非第一次，早在今年3月，川普在推特稱新冠病毒為「中國病毒」時，江隨即在推特回應，認為美國白宮官員已涉及種族主義，並質問「功夫流感」背後的叫法是什麼，隨後在4月19日，在白宮的COVID-19簡報中，江提出質疑，儘管病毒像野火一樣蔓延，但總統為何在2月舉行了大型聚會。

江在2018年10月還藉懷孕一事酸一下川普，她認為，「當一個男人命令你坐下時，我迫不及待地想糾正他，因為他不喜歡聽妳在說什麼，而是只能做些什麼。」意指發文前一週在白宮記者會上與川普的問答。包括日前台裔但為陸媒工作的白宮記者張經義，也曾被川普斥「應禁止採訪白宮」，川普槓華裔記者並非頭一遭。

網友在Kristie Lu Stout的PO文下方留言，表示江維佳早在兩歲就移民美國，竟被嗆要回去問中國，這邏輯實在有點可笑，有人還打趣，建議美國的新聞單位只派美國華裔記者參加白宮簡報會，看看川普會不會每回都掉頭閃人，但也有人認為川普是對的，面對美國疫情日趨嚴重，中國應該要完全回答這個問題，有人建議網友發起的「#Stand With Weijia Jiang」活動，應避免提及該名記者的姓氏，請稱她為CBS的白宮記者，勿讓大眾以為她是為中國媒體工作的記者。

新冠肺炎 COVID-19 川普 記者會 美國公民

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