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捱過艱難10周 紐約零號病人受訪：以為只是咳嗽

世界日報 / 記者黃伊奕／紐約報導
(取自視頻)
(取自視頻)

被稱為紐約新冠肺炎「零號病人」的猶太裔律師嘉布茲(Lawrence Garbuz)，在確診感染新冠肺炎70天後，11日首度受訪，憶述從感染至康復過程；他表示自己每天在曼哈頓的辦公室工作，沒有出國旅行，從未想過會感染此病毒，「我以為不過是咳嗽。」

經過艱難的十周，期間多次昏迷病危，嘉布茲近期終於康復出院，並於11日在NBC的「今日」(TODAY)節目中首度受訪說，「我是一名律師，整天坐在辦公桌前，我認為當時應該關注的是那些近期曾出國旅行的人，而我並沒有」。

50歲的嘉布茲(Lawrence Garbuz)居住在威徹斯特郡(Westchester County)的新羅謝爾(New Rochelle)，是曼哈頓一家律師樓所的合夥人；他是紐約州第二名新冠肺炎確診患者，但作為紐約第一名因新冠肺炎進入急診室的病患，紐約州長葛謨日前宣布他為紐約的「零號病人」。

他說，出現症狀後，新冠肺炎「根本沒有在我腦海裡出現過」，完全沒有注意到當時媒體對新冠肺炎的報導，以為自己只是感冒而有點咳嗽，沒有立即就醫，只嘗試讓自己好起來。

嘉布茲說，隨著病情加重，他到診所檢查，但當時醫生也完全未提到「新冠肺炎」，而是認為他患上肺炎，建議他去醫院作進一步檢查。

但嘉布茲的病情不斷惡化，直到有一天陷入昏迷，妻子阿迪納(Adina Garbuz)立即叫來救護車；阿迪納11日和他一同受訪，表示丈夫作為「健康、有朝氣的人，一夜之間病得如此嚴重，在當時讓人非常震驚。」

「太太果斷做了正確的決定，救了我的命。」送嘉布茲去醫院途中，阿迪納一直在救護車上陪伴他；嘉布茲在ICU病房中昏迷整三周後，醒來對太太說的第一句話就是「我愛你」。

阿迪納說，在得知丈夫確診新冠肺炎後，她與紐約州衛生廳工作人員打了一整夜的電話，「我們努力回憶此前去過哪裡，接觸了什麼人，我不想任何人被傳染」。

「我完全無法回憶起期間發生的任何事情，直到我從昏迷中醒來為止；我就這樣失去了一生中的三周。」嘉布茲說，從昏迷中醒來的一周後，他就出院回到家人身邊，「這對我們全家都是一個奇蹟。」

在嘉布茲確診後，他全家以及鄰居全家也先後確診被傳染，新羅謝爾的疫情也迅速發展，一度作為紐約的疫情震央，最先成為「控制區」，由國民警衛隊進駐清潔消毒。

新冠肺炎 COVID-19

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