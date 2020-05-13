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佛奇作證：美國新冠死亡可能多於8萬人

世界日報 / 記者羅曉媛／華盛頓報導
佛奇(上)12日上午透過視頻連線在參院作證指出，美國新冠病毒死亡總數可能高於官方統計的8萬人，且今年秋冬也不會消失。 路透社
佛奇(上)12日上午透過視頻連線在參院作證指出，美國新冠病毒死亡總數可能高於官方統計的8萬人，且今年秋冬也不會消失。 路透社

美國國家過敏和傳染病研究院(National Institute of Allergy and Infectious Diseases)院長佛奇(Anthony Fauci)12日上午透過視頻連線在參院作證指出，美國新冠病毒死亡總數可能高於官方統計的八萬人，並說新冠病毒在今年秋冬也不會消失，這與川普上周聲稱「即便沒有疫苗，新冠也會消失」的說法不同。

參議院衛生教育勞工暨退休金委員會(Committee on Health, Education, Labor, and Pensions)聽證會12上午透過連線在參院就「安全返校復工」舉行聽證會，佛奇、聯邦疾病防治中心(CDC)主任芮斐德(Robert Redfield)等白宮抗疫小組重要成員視訊作證。

佛奇表示，美國的新冠死亡人數可能比官方統計的更多，他以紐約市舉例，指當地醫療系統在新冠爆發之際遭遇極大挑戰，有些人可能在家中死於新冠，但未被統計。

佛奇還說，(病毒自己消失)是不可能發生的，「新冠是一種高傳染度病毒，很可能長存在地球某處，有天再回來找我們」。

此外，早先確診新冠病毒、如今已恢復的共和黨籍聯邦參議員保羅(Rand Paul，肯塔基州)表示，有大量證據顯示康復的新冠病人至少可免疫一段時間，學校也可在今秋廣泛重開；但佛奇對此並不認同。

佛奇說，儘管數據顯示新冠病毒對兒童的危險不及成人和年長者，但「我們並不了解新冠病毒的一切」；同時，學校不該預計會有疫苗或廣泛治療方案協助學生在今年秋季返校，認為屆時就有疫苗或治療方案是不切實際(bridge too far)的。

新冠肺炎 COVID-19

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