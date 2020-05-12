歐洲開始解封 隨之而來的不安和憂慮

歐洲的新冠肺炎（COVID-19）疫情持續放緩，多國都開始逐步解除社交限制，經濟活動開始回復正常。不過在「回復自由」的同時，卻引來一連串的疑問，如何避免疫情再次爆發更成為解封的最大障礙。

從5月11日開始，歐洲多國都有不同的放寬措施，例如法國疫情較輕微的地區可以復課，酒吧、餐廳及戲院以外的商業設施重開，近兩個月以來民眾首次無需申請就可外出。

鄰國西班牙也有類似放寬措施，除了疫情較為嚴峻的馬德里及巴塞羅那外，其他較少受影響地區的酒店等設施重開，餐館和酒吧可以有限度營業，民眾也可舉行小規模聚會等，當地足球賽事計劃在6月以閉門形式復賽。

而在比利時，主要店舖在11日重新營業，但民眾仍須遵守嚴格的衛生守則，包括容許每個家庭邀請最多4人到訪，不過他們仍要保持1.5公尺社交距離，也不可擁抱等，為求減低病毒擴散風險。當局承認該措施難以監管，因此呼籲民眾自律，另一方面，當地大家庭或父母再婚的家庭，要如何決定誰人可以參加聚會，相信是個艱難的決定。

德國宣布解封後 確診人數回升

德國在這場疫情中被公認為應對最嚴謹的國家，死亡人數也因此偏低，當地也是較早放寬封城措施的國家，可是在解封以來，感染人數也有回升迹象。總理梅克爾（Angela Merkel）6日公布放寬措施時，當地的基本傳染數為0.65，即1個受感染的人可傳染0.65人，意味疫情會逐漸消失，但到了9日卻升至1.1，反映病毒繼續擴散。負責統計有關數字的羅伯特・科赫研究所（Robert Koch Institute）認為，現時仍未確定數字上升與解封有關，強調須觀察數天才有明確頭緒。

英國檢疫措施隨時行不通？

不過各國在放寬的同時，也要防止病毒從外地傳入，英國政府計劃為所有乘坐飛機入境的旅客實施14天檢疫政策，但惹來法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的不滿，更威脅向英國採取同樣行動，令原本即日來回兩國的短暫旅程，隨時變成兩地合共28天的檢疫生涯。英法政府其後指從法國入境的人士不受限制，但由於歐盟容許成員國民眾自由流動，意味他們可以選擇取道法國赴英，反映英國的檢疫措施隨時淪為空談。

無論如何，解除封城令為各地的抗疫之戰帶來曙光，民眾再次感受自由的空氣時，仍要繼續保持警惕，否則疫情可能再次加劇，令大家一直以來的忍耐和犧牲變成白費。

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文章授權轉載自《香港01》