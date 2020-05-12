首爾夜店染86人「足跡遍全韓」 復課延後1周

南韓首爾梨泰院的夜店群聚感染疫情迅速擴散，自6日首例患者確診後，截至11日相關病例至少86人，且確診者遍及全國，以首爾市最多；市長朴元淳下令夜店訪客均須接受檢測，違者將處罰200萬韓元（約1629美元）。教育當局部因此宣布各級學校到校上課日再延一周。

韓聯社報導，夜店群聚感染的86例，其中有63人為夜店訪客，其餘23例是這些人的家人、朋友等接觸者。

南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬說，這次群聚感染主要發生在年輕族群，無症狀或輕症者居多，疫情很可能在社區擴散。考量病毒平均潛伏期，確診案例料將在7日至13日間持續增加。

首爾市長朴元淳表示，將對可能感染的梨泰院夜店訪客實施匿名檢測，目前已取得5517人名單，尚有3000多人聯繫不上。

南韓11日新增35例確診，其中29例為社區感染，多數與夜店群聚感染有關，另外6例是境外移入。累計確診1萬909例，死亡病例維持在256例。

韓聯社報導，南韓教育部與中央防疫對策本部11日召開緊急會議，會後由教育部宣布原訂13日起陸續開始到校上課的日期全部順延一周。高中3年級延至20日開始實體課程，幼稚園、國中、高中2、3年級延至5月27至6月8日間。教育部表示，將視防疫當局調查結果決定是否再延期。

日本14日可望解禁 不含東京大阪

讀賣新聞報導，日本「緊急事態宣言」擴及全境至今已近一個月，47都道府縣有34縣疫情較為樂觀，有機會在14日提前解禁；但疫情嚴重度排名前兩名的東京及大阪，暫不在首波名單。東京11日新增15例，是從4月7日公布「緊急事態宣言」以來，首度低於20例。

新加坡試劑出錯 33人誤診新冠

新加坡隨著社區感染病例減緩，部分商家重新開張，包括理髮店、寵物用品店、洗衣店、小吃店等業者，以及所有的中藥行12日復工。此外，新加坡首度出現檢測失誤案例，有33人因實驗室的試劑盒出錯遭誤歸類為確診病例。