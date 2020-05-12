歐洲多國復課 法、荷小學先行 義大利得等到9月

歐洲多國學校因為疫情停課近兩個月後，目前已紛紛復課，興奮的學童與同學寒暄，但也有學童在離開家長時不禁掉淚，疲憊的家長則得重新適應早起生活。

中央社引述法新社報導，法國及荷蘭的小學已部分復課，學童重新背起書包上學，為3月以來首見。但兩國仍實行嚴格措施，預防第二波疫情發生。隨著歐陸擴大解封措施，瑞士及巴爾幹半島國家學校也開始復課，希臘的中學也恢復昔日生氣。

荷蘭海牙43歲家長瑪儂在送3名小孩上課時說：「孩子們非常期待回到學校。他們再次看到同學時，高興得手舞足蹈，他們非常開心。」她說，這對孩子們來說是好事，因為他們喜歡自由時光，也很想念朋友。

不過，不是每個孩子都期盼重新上學。在瑞士日內瓦一間學校內，部分幼童在不得不離開家長懷抱時落淚。家長不准與孩子一起進入遊戲場，有警察站在附近執行這項規定。

為防止疫情復發，荷蘭學校一次只讓平時一半人數的兒童上課，孩子們可上午或下午上課，或隔日上課。斯堪地那維亞國家及奧地利則於本周早些時候率先重新開放學校，部分原因是孩童似乎較不會染疫。

而包括重疫區義大利及西班牙在內，至少有6個國家將停課至9月。英國表示，部分小學生可能從6月起復課。