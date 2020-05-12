各國陸續解封 國際警告疫情恐二度爆發

世界各國陸續解封，卻都出現確診人數回升的現象，歐盟、WHO紛紛提警告，強調解封要謹守「慢與穩定」的原則！法國、西班牙、英國、德國、韓國等國在解封後，都出現確診人數回升的狀況，也讓WHO警告各國解封時必須「非常小心」，疫情嚴重的歐盟也呼籲各國人民一定要遵守新社交規範、戴口罩。

解封須小心謹慎

根據《半島電視台》報導，繼德國後，西班牙、法國、英國等國都將於本周陸續解封。對此，WHO秘書長譚德塞提醒各國，各國解封代表疫情趨緩的跡象，但是各國面對解封需要「非常小心」。WHO緊急應變中心主任萊恩也說，從德國與南韓就可以看到，雖然解除社交活動限制，但是新一波確診又會馬上出現。

不過他對這兩國的應對能力很有信心，可以避免疫情再度擴大。譚德塞在記者會最後也建議各國，要逐步解封是非常困難的事，各國一定要謹守「慢與穩定」的解封政策，以保護國民的安全。他提醒，除非有疫苗問世，否則有限制的開放政策是目前對抗疫情最好的方法。

歐盟應更重視公衛

根據《歐洲新聞網》報導，歐盟專家面對歐洲各國解封，則警告不要以為進入夏天高溫、感染速度下降，就不遵守社交距離與衛教指引。而且根據以前大流行的研究指出，目前疫情已半年來說，是最有可能爆發第二波感染的時間點。德國為此也制定如果單日確診人數超過每10萬人有50個，就會再度嚴格封鎖的措施。

歐盟執委會發言人柯梅克也呼籲各國，反而應該趁現在加強疫調系統的建置與人員培訓，以避免第二波疫情造成更多人確診、喪生。瑞典的歐洲議會議員谷特蘭認為，歐盟日後應該更積極將公衛領域在組織內的位階提升，讓歐盟更能整合會員國資源，以有效面對疫情。

【更多精采內容，詳見 】