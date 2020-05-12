新冠幾時休？「社會恐懼消逝 疫情才算結束」

紐約時報報導，人們關心新冠肺炎疫情何時結束，歷史學家表示，疫情往往有兩種結局：醫療在確診和死亡率降低時將終結疫情，另一種則是社會性的，即人們對疾病的恐懼消逝。

約翰霍普金斯大學流行病史學者葛里尼(Jeremy Greene)說：「人們頻問，疫情何時結束，其實是在問社會性(疫情)結束。」

換言之，疫情結束不是因為疾病消失，而是人們對疾病的恐懼疲勞，且學會與其和平共處。

哈佛大學歷史學者布蘭特(Allan Brandt)說，類似情況已發生在這次新冠肺炎疫情，「我們已經看見重啟經濟的辯論，所謂結束的問題並非取決於醫療和公衛數據，而是社會政治過程。」

英國艾克斯特大學(University of Exeter)歷史學者朵拉‧瓦加(Dora Vargha)說，疫情結束可謂非常、非常混亂，前鑑論點薄弱，疫情結束誰說了算？」

就算還是有新的確診病例出現，疫情恐懼也可能結束。

都柏林皇家外科學院(Royal College of Surgeons)的蘇珊‧穆雷(Susan Murray)2014年在愛爾蘭鄉村醫院實習時，親眼見證；在那幾個月，西非超有超過1萬1000死於傳染力強且致命的「伊波拉」(Ebola)病毒，但伊波拉疫情當時看似消退且愛爾蘭無人確診，遑論公眾恐慌。

穆雷在刊載於「新英格蘭醫學期刊」(NEJM)的文章中寫道，「街上和病房裡，人們都很緊張；公車或火車上，膚色不同就足以引人側目；若忍不住咳嗽，肯定有人盯著你瞧。」

都柏林的醫護人員做好最壞準備，害怕且擔心缺乏防護裝備；當一名年輕男子從伊波拉疫區送進急診室，沒人敢靠近他，護士躲起來，醫師威脅離院。

穆雷寫道，她獨自大膽醫治他，但病患的癌症已屆末期，她只能提供安慰治療；幾天後，檢驗結果顯示他未感染伊波拉，他在報告出爐後一小時逝世；三天後，世界衛生組織(WHO)宣布伊波拉疫情結束。

新冠肺炎大流行何時將結束，歷史學家表示，一種可能是在疫苗和療法出現前的社會性結束，人們可能在當局宣布疫情結束前厭倦了避疫禁令。

耶魯大學歷史學家娜歐蜜‧羅傑斯(Naomi Rogers)說：「我認為這是一種筋疲力竭和挫敗的社會心理，人們會說：『夠了，我必須回歸正常生活』。」