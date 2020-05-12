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新冠奪命！真實死亡人數 恐是官版2倍

世界日報 / 編譯郭宣含／綜合11日電

多名專家警告，因為回報延誤、計算方式不一致、檢測不足，以及可能有數千名民眾出現威脅性命的症狀卻不敢就醫，美國新冠肺炎的官方死亡人數無法反映真實全貌，專家認為真實死亡人數可能是官方數字的兩倍。

許多州開始擴大放寬防疫限制，努力恢復美國經濟並改善民眾失業狀況，但是可能少報的死亡人數也讓不少人感到恐懼。

德州大學社會學教授海沃德(Mark Hayward)為聯邦疾病防治中心(CDC)提供死亡率數據建議，他日前警告難以評估新冠肺炎的完整死亡負擔(mortality burden)，亦即無法完整呈現疫情的死亡衝擊。

海沃德告訴「獨立報」(The Independent)：「我認為低估的數字很巨大，新冠肺炎的整體死亡負擔可能高出極多。」他認為實際死亡人數可能是目前官方死亡人數的兩倍。

海沃德指出，個案回報時間出現差異，以及有越來越多證據指出，數千名重症病患未即時就醫治療會威脅生命的症狀；例如心臟衰竭、中風或癌症，因為這些病患害怕感染新冠肺炎，或者因為醫院有義務停止非緊急手術而遭取消原本的預約。

華盛頓州醫院協會(Washington State Hospital Association)執行長凱西‧紹爾(Cassie Sauer)表示，會員回報病患例行回診的人數「異常低」，而到醫病患則往往已經病入膏肓。

民眾因為新冠肺炎避免就醫，最後卻因病死亡；白宮發言人凱莉‧麥內尼(Kayleigh McEnany)在上周簡報提到此事，她呼籲身體不適的民眾還是要看醫生。

麥內尼指出：「我感到很不安，因為我聽到醫生許多談論民眾待在家時感到胸痛，他們瀕臨心臟病邊緣卻仍不願就醫，這些人錯過重要看診時機。」

新冠肺炎 COVID-19

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