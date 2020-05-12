邦交國史瓦帝尼逾百人染疫 台灣派醫療團馳援

台灣在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼王國受新冠肺炎影響，已超過百人確診，且有醫院群聚。台灣派醫療團馳援，在史國展開1個月防疫任務，展現台灣醫療軟實力。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19，俗稱新冠肺炎）疫情衝擊全球，台灣在非洲的唯一邦交國史瓦帝尼王國受到影響，截至台灣時間5月11日為止，史國總計有175名確診案例，且已有2人死亡。確診者中約有2成是醫護人員，顯見醫院感控問題也是防疫危機。

為避免醫院感染擴大為社區感染，常駐史國的台北醫學大學附設醫院接獲史國衛生部的求救，希望台灣派專家支援。

北醫附醫院長陳瑞杰今天表示，北醫附醫自2008年承辦史國醫療團業務，雙邊醫療合作緊密，此次史國面臨疫情，決定加派醫護4名前往協助。

由北醫附醫成人感染科醫師陳立遠、重症醫學科兼胸腔內科醫師黎書亮、呼吸治療師李芯妤及重症照護護理師林侑暄，組成防疫醫護專家團「Taiwan We GoTeam」赴史國協助抗疫臨床醫療業務，並透過教學、培訓，建立當地重症醫療的能力。

防疫醫護專家團已於5月1日進駐史國疫情專門醫院；團長陳立遠表示，史國國土面積不大，人口僅約100萬人，國內城鄉醫療資源分布不均，也沒有相關流行疾病的應對經驗，如史國醫院內乾洗手等滅菌設備不足，就可能是防疫破口之一。

截至台灣時間5月11日為止，史國總計有175名確診案例，包括社區照護71人、住院70人、出院28人、待分派住院或社區照護4人、死亡2人。

陳立遠說，多數確診個案是年輕、無症狀的病人，但比較嚴重的問題是，約有1至2成確診者是醫護人員。根據經驗，若醫院失守，後續可能出現大規模社區感染，防疫醫療團當務之急是要阻斷院內感染，醫療團也建議調整史國醫院的硬體及動線，後續將針對重症呼吸器病人照護、防護衣穿脫等重症臨床照護、感染控制以及醫護人員公衛教育，進行教學訓練。