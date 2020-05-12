解封不追蹤如「蒙眼開車」 世衛籲強化防疫機制

(德國之聲中文網) 在歐洲多國與美國數州相繼解除封鎖的同一天，一名世衛官員周一 (5月11日) 警告各國不應在沒有密切追蹤人與人接觸的情況下，便盲目地決定解除封鎖。

世衛組織突發衛生事件規劃執行主任萊恩 (Michael Ryan) 指出，德國與韓國透過精確的追蹤患者接觸史來預防群聚感染事件，而他認為這種作法可望讓兩國有效的防止群聚感染擴大。

他警告，其他正逐步解封的國家並未設置一個追蹤新冠病患接觸史的機制，導致可能帶有新冠病毒的人都未能被即時隔離。

他表示，如果各國無法建立追蹤群聚感染的能力的話，即便新冠傳染率被壓低，未來疫情仍有再次攀升的可能性。他說：「我非常擔憂有些國家將因急於解封，導致他們未來數周有如蒙眼開車一般，面臨無法預期的疫情發展。」

與此同時，世衛秘書長譚德塞周一在例行記者會上也說，解封是一個復雜且困難的事，所以緩慢且穩健的逐步解封才能確保人民的生命安全與生計不受到影響。

他提到，雖然德國丶韓國與中國都傳出新的群聚感染案例，但這三個國家都有相關防疫機制來應對。他也強調：「在疫苗問世之前，建立一整套的防疫措施是對抗病毒最有效的方法。」

歐洲多國解封

同一天，包含法國與西班牙在內的數個歐洲國家正式的展開逐步解封。法國人周一是過去八個禮拜來，首次不用填寫申請表，便能外出活動。

法新社報導，巴黎的香榭大道再次車水馬龍，充斥著購物人潮，不過似乎仍不像從前那般熱鬧。另一方面，警察忙著四處驅離違反保持社交距離准則的民眾。

此外，西班牙人民則是在經歷數周的嚴密封鎖後，首次能在戶外陽台與咖啡廳與朋友會面。不過，疫情嚴重的馬德裡與巴賽隆納仍然處於封鎖狀態。

同一天，荷蘭丶瑞士與克羅埃西亞也開始讓年幼的學童返回學校上課。

而在美國，雖然一項新的研究顯示紐約市的新冠病亡人數可能比官方人數還高出好幾千人，但紐約州仍預計於本周展開逐步解封的計畫。紐約州長古默 (Andrew Cuomo) 表示：「我們今天開啟新的一頁，而這一頁也令人十分興奮。不過同時，我們將抱持忐忑的心情返回工作崗位。」

川普駁斥新冠病毒流竄白宮之說

與此同時，美國總統川普周一在白宮的例行記者會上，駁斥了各界對新冠病毒可能在白宮流竄的擔憂，並暗示美國副總統彭斯在其發言人確診新冠病毒後，目前正在進行隔離。

在該消息傳出後，美國白宮新冠專家團隊有三名成員也相繼進入自我隔離。

雖然一名彭斯的發言人上周末拒絕證實彭斯正在進行隔離，但當川普周一被問到相關問題時，他說：「彭斯跟我會在隔離期間，應該會持續溝通。我在他的發言人確診感染後，還未與他見面。雖然他的檢測結果呈現陰性，但他畢竟與非常多人接觸。」

此外，川普也意圖駁斥外界的擔憂，強調為了讓國家正常運作，白宮每天都有很多人進出，但大部分人都有接受新冠病毒檢測。

他說：「每個進到總統辦公室的人都要接受檢測，而且我目前為止都未感覺有任何身體不適。」

川普也説，美國持續擴大新冠病毒的檢測量，並宣稱美國的確診人數持續下降。他重申，確保美國能順利解除封鎖是很重要的。

他說：「人民希望美國能重新開放。有些州的解封速度比其他州快，因為在封鎖中，仍有不少美國人因染上新冠病毒而喪命。」

楊威廉/鄒宗翰 (綜合報導)

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