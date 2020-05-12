世衛稱無權邀台灣與會 中國轟新西蘭挺台

(德國之聲中文網) 世界衛生組織法律顧問索羅門（Steven Solomon）周一(5月11日)表示，世衛總干事「無此授權」邀請台灣參加下周的世界衛生大會（WHA），並補充說，成員國對這個自治島的參與「意見分歧」。

他在網路記者會上強調，只有成員國才能決定誰參加世界衛生大會，台灣過去以「中華台北」名義受邀，是因有政治共識。

世界衛生組織今天表示，目前有13個台灣邦交國提案邀請台灣參與世界衛生大會。

第73屆世界衛生大會將在5月18日至19日以視訊形式舉行。

兩岸國際舞台過招

中國周一則斥責新西蘭支持台灣參加世衛組織，並要求新西蘭不要在這個問題發表錯誤的聲明，以免損害兩國關系。

中國外交部發言人趙立堅周一在例行記者會上表示，新西蘭方面的評論嚴重違反了“一個中國”的原則，也就是台灣是中國的一部分。

他說：“中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已向新方提出嚴正交涉。”

在美、日、加、英、法、德、澳後，新西蘭的財政部長和外交部長上周表示，新西蘭支持台灣參加世衛組織。

台灣外交部部長吳釗燮周一在立法院表示，要突破中國對世衛組織的壟斷，需要更加強大的國際力量。

他指出，中國和世衛組織在2005年簽署了一份秘密的備忘錄，造成台灣一直被排斥在世衛組織之外。

根據台媒報導，這份備忘錄要求台灣醫療專家參加與世衛組織有關的活動都要經過北京同意。內容還規定，世衛組織給台灣提供援助的決定也需要中國的同意。

美國參院新法案介入

根據美國網路媒體Axios記者貝書潁 (Bethany Allen-Ebrahimian)在推特上第一時間發出的信息。美國參議院通過了一項法案，指示國務卿為台灣重新獲得世衛組織觀察員地位制定戰略。

根據美國參議院網站公布的內容，這項提案由共和黨議員英霍夫 (James Inhofe)領銜提出。

鄒宗翰/楊威廉 (路透社等)

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