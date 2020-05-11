超英趕美！俄羅斯確診人數狂飆至全球第三 網猜4關鍵原因

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，儘管台灣疫情已趨緩，其它國家的確診個案仍未容樂觀。近期俄羅斯境內的確診病例突破22萬，直線飆升至全球第三名，僅次於重災區美國及西班牙，讓人絲毫不敢輕忽疫情發展。消息傳至台灣社群論壇PTT後，也引發廣大網友熱議。

俄羅斯單日新增的確診人數至今已連續9天突破1萬人次，總確診個案更高達22萬人，超過英國、義大利，已逼近全球確診人數第二多的西班牙。該名網友在PPT上發文表示，「俄羅斯今天又新增1萬1千多總確診，破22萬了，持續朝第2名邁進啊！」不過，原Po也指出，俄羅斯過去一天死亡的人數仍不到100人，所幸該國的重症率不高。

對此，許多網友就驚訝地說到，「俄羅斯怎麼突然變那麼嚴重，不是一開始就封鎖邊境了」、「俄羅斯不是地廣人稀嗎……」。不少網友也指出關鍵原因，認為俄羅斯境內新冠肺炎的傳播恐是因「有人在大陸過年返鄉又回去工作的」、「歐洲傳過去，又正好俄國大城市都在歐洲」、「其實老俄第一波在黑龍江那邊有防守住，可能跟我們一樣都是海龜害的？」、「猜測可能俄國壽命較低也有關係，感染多年輕人」。

目前全球已有412萬人確診新冠肺炎，俄羅斯於今新增1萬1656起確診個案，創下單日最高的確診人數。由於當局開始大規模進行檢疫，因此俄羅斯的確診人數才會以如此快的速度增長。