全球累計確診超過411萬 俄確診人數僅次於美、西

上海迪斯尼樂園恢復運營

本周一（5月11日），自年初1月25日開始閉園的上海迪士尼樂園重新對游客開放，成為全球首個恢復運營的樂園。據悉，該樂園現采取了提前預約、限制人流、體溫檢測、出示健康碼等防疫措施。資料顯示，今年第一季度，迪斯尼淨利潤僅為4.75億美元，同比下降約91%。

武漢再增數個確診病例

繼5月10日武漢通報當地出現一個多月來首例新冠肺炎確診病例後，武漢市衛建委11日又通報，該市5月10日新增5例新冠肺炎確診病例。這5名確診患者和前一天通報的確診患者均來自武漢東西湖區長青街三民小區。就此，武漢市新增確診共6例。有關當局11日還發布消息稱，中共武漢東西湖區委決定免去長青街工委書記張宇新的職務，理由是「長青街三民小區封控管理不力，近日出現多起新冠肺炎確診病例」。

吉林兩地提高風險級別

據報道，在中國東北地區，疫情也出現反復。擁有60萬戶籍人口的吉林舒蘭10日將當地疫情調整為高風險，並采取了「封城」的管控措施，除運輸農用物資和生活物資外，其他車輛和人員嚴格限制通行。同時，各社區實行封閉管理，嚴控人員外出，公共服務及娛樂場所暫時關停，餐飲單位禁止堂食，已經復學的高三、初三年級學生也再次改為網上授課。11日，吉林市豐滿區由於新增2例本地確診病例，也由低風險調整為中風險地區。

彭斯周一將繼續前往白宮工作

據美國約翰·霍普金斯大學的數據，截至北京時間5月11日17點半，全球新冠確診病例已達411萬8783例，死亡共28萬2873人。其中美國有確診病例132萬9799例，死亡7萬9528例。美國副總統彭斯的發言人表示，彭斯的檢測結果每天都是陰性，且計劃11日去白宮繼續工作。此前，彭斯的新聞秘書凱蒂·米勒8日被曝新冠病毒檢測結果呈陽性，彭博新聞社曾報道說，彭斯已經離開白宮開始自我隔離。

俄羅斯單日確診過萬

美國約翰·霍普金斯大學的數據顯示，截至5月11日北京時間17點半，俄羅斯新冠確診病例達22萬1344起，單日新增過萬，是目前各國中確診人數排名第三的國家。從5月12日起，莫斯科和聖彼得堡等地將要求民眾在公共區域戴口罩和防護手套，違反者將處以罰款。

新加坡90%病例與客工宿舍有關

繼5月10日新增876起新冠確診病例後，新加坡11日新增病例486起，總病例達2萬3822起。該國衛生部表示，新病例當中多數是住在宿舍的客工，而11日新增病例較少部分是因為一間實驗室在重新校准其中一個檢測儀，因此處理的檢測次數較少。

兩個月來，人口不到600萬的新加坡確診人數從三月中旬的226起上升到現在超過2萬3800起，上升幅度超過100倍，引起對該國爆發第二波感染潮的擔憂。大約90%的病例和擁擠的客工宿舍有關。新加坡的新冠死亡人數目前僅為20人。

韓國通報首爾梨泰院夜店集體感染超過80例

韓國防疫當局5月11日通報，截至當地時間11日上午10時，韓國首爾梨泰院夜店相關新冠肺炎確診病例增至86例，首爾市長朴元淳呼籲去過夜店的相關人員能夠主動接受檢測。韓國國防部11日表示，韓國軍內有近50人主動報告曾前往梨泰院一帶的娛樂設施、餐廳及密集場所等。韓國軍方對這些人全部采取隔離措施，並進行檢測。

印度前總理辛格發燒住院

據《印度斯坦時報》消息，印度前總理曼莫漢·辛格當地時間10日晚因發燒被送院，目前正在觀察之中。印度新冠確診病例目前超過6萬7000人。

歐洲逐步放寬限制

據美國約翰·霍普金斯大學的數據，截至北京時間5月11日17點半，英國確診病例為22萬449例，暫時排在西班牙（22萬4350例)和俄羅斯（22萬1344例)之後，但該國的新冠死亡人數已高達3萬1930人，僅次於美國。

英國首相約翰遜5月10日在電視演說中宣布「有條件重啟」社會，包括國民從5月13日開始可以享受更多戶外時間；不能在家工作的人應回到工作場所，但要盡可能避免乘坐公共交通上下班。英國政府希望「最早在6月1日之前」讓一些英格蘭地區的小學生重返學校，下一步還可能會重開一些服務業和公共場所，但不得早於7月1日。

截至北京時間5月11日17點半，德國的新冠確診人數仍居全球第七位，為17萬1879例，新冠死亡人數為7579例。但自封鎖放松以來，德國的再生感染數（R值）已經連續兩天超過1, 約為1.1及1.13。

意大利目前已經開放公園，許多工業企業也開始重啟生產，估計大約五分之一的雇員已經重返工作崗位。不過，除供應食品的商店外，大多數商店要到5月中旬才能恢復營業，理發店甚至等要到6月才可能開門。

法國、西班牙也放松了一些限制措施。法國允許商店從11日開始恢復營業，公共交通服務也將有所恢復，民眾可以進行戶外活動。但餐館、咖啡館等場所依然關閉，大型集會仍不得舉辦，民眾出行範圍不超過距離住所100公裡。

挪威所有學校從本周一起恢復在校上課，成為歐洲第一個邁出這一步的國家。此外，該國所有商店恢復營業，但餐館酒吧要到6月初才能重新開門。

巴西單日新增新冠肺炎確診病例6760例

在南美，巴西新冠確診人數目前在全球排名第8，僅次於德國。截至5月10日，巴西新冠確診人數已達16萬2699例，累計死亡1萬1123人。聖保羅州和裡約州是巴西疫情最嚴重的地區。

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