各國領袖樂觀看疫情逐步解封 專家警告防第二波感染潮

全球10日在新冠肺炎疫情籠罩下歡慶一年一度母親節，各國樂觀以對。川普政府10日看待新冠肺炎疫情表示樂觀，儘管未來面臨嚴峻挑戰；各國領袖已逐漸放寬避疫禁令，這波疫情讓數千萬人失業，但專家也警告可能出現第二波感染潮。

全球確診410萬 死亡超過28萬

英國首相強生(Boris Johnson)公布初步解禁方案，義大利單日新冠肺炎死亡人數創2個多月來新低；全球確診人數至少410萬、逾28萬人死亡。

華盛頓大學(UW)團隊打造的新冠肺炎模型獲得白宮重視，該校健康指標和評估研究所所長莫瑞(Christopher Murray)說，重啟企業「10天後，將讓每日確診和死亡人數增加」，疫情可能加劇的州包括伊利諾、亞利桑納、佛州和加州。

今年的母親節 很多人失去母親

每個家庭在維持社交距離的情況下慶祝今年的母親節，許多人透過視訊電話傳遞祝福，對部分人而言，這是他們受疫情影響痛失至親的第一個母親節。

美聯社統計，新冠病毒對長者的傷害甚大，美國養老院和長照中心有2萬6000多人死於新冠肺炎，其中以紐約最為嚴重。

在喬治亞州的史米亞納(Smyrna)老人中心，73歲的馬莉‧華盛頓(Mary Washington)隔著窗戶與前來慶祝母親節的女兒及孫子說話。

德國官員破例允許外國小孩入境，祝賀母親節；德國目前封殺所有入境理由，包括工作。

西維吉尼亞州的格拉夫頓郡(Grafton)「母親節聖堂」(International Mother`s Day Shrine)112年前締造母親節傳統以來，今年首度改採線上直播；安娜‧賈維斯(Anna Jarvis)1908年在5月的第二個周日於該聖堂為她媽和全世界的母親舉行紀念活動。

該聖堂信託主席蓋爾豪森(Marvin Gelhausen)在YouTube直播中說：「安全居家避疫的家人可線上觀賞儀式，這正是母親希望的方式。」

紐約州長葛謨(Andrew Cuomo)在每日例行的疫情記者會上與母親瑪蒂達(Matilda Cuomo)和葛謨的三位女兒現場連線，透過視訊送上母親節祝福。

英國6月重啟 呼籲保持社交距離

英國首相強生(Boris Johnson)10日宣布初步的解禁計畫，但呼籲國民別搭大眾運輸並保持社交距離，以免抗疫努力功虧一簣。

強生說，建築與製造業無法居家作業，必須鼓勵從業人員返回工作崗位。

強生戰勝新冠病毒後，改以強烈手段避疫；他訂定6月1日重啟學校和商店的目標，前提是英國能掌控新確診個案的傳播率。

「我們不會單純受到希望或經濟必要性而重啟，而是根據科學、數據和公共衛生。」

德國則決定在每日確診新增病例降至1000以下才考慮放寬避疫禁令，但目前仍有零星地區的屠宰場或養老院病例激增。

法國在停課兩個多月後，11日讓許多學生返校，但不強制出席。

西班牙部分地區的居民11日可在維持社交距離的情況下，到餐館或酒吧等公共場所，但馬德里和巴塞隆納仍維持禁令。

中國10日通報14起新病例，這是10天來首度破二位數；南韓10日通報新增34起新冠肺炎確診病例，成為近1個月來單日首度超過30人的新高。