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約翰霍普金斯大學研究證實：新冠病毒可從眼睛入侵

世界日報 / 編譯林梅婕╱綜合10日電
約翰霍普金斯大學研究最新發現：新冠病毒可通過眼睛傳播。 美聯社
約翰霍普金斯大學研究最新發現：新冠病毒可通過眼睛傳播。 美聯社

約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University School)最新研究發現，新冠病毒帶有一種感染後會連結細胞的蛋白質，能進入人們的眼中；新冠病毒可入侵人體中名為ACE2的細胞膜受體，而這些細胞融容易進入人的呼吸道或肺部。

由於人眼能主動製造ACE2，故容易成為冠狀病毒攻擊的目標，若眼睛沾染到帶有新冠病毒患者的飛沫也會遭到感染，這也能解釋為何有些新冠肺炎的患者會出現結膜炎的症狀，因為除了飛沫眼淚也能成為病毒的傳染媒介。

該研究團隊由約翰霍普金斯大學眼科部醫師周玲麗(Lingli Zhou，音譯)所主導，他們對照並分析十名非死於新冠肺炎的死者眼睛中， ACE2的擴張程度，得知若人體內ACE2細胞較多也會承載較多的病毒。

此外，該研究團隊也分析人體另一種可以和病毒結合的蛋白TMPRSS2發現，ACE2和TMPRSS2若存在同一個細胞中，病毒就能有效率的進行複製；周玲麗與其他研究同仁都認為，這些研究證實眼球表面的細胞包含結膜都能感染新冠病毒，也成為病毒的另一種傳染途徑。

研究報告也指出，雖然病毒主要的傳染途徑仍以口鼻產生的飛沫為主，但新冠肺炎的患者中出現結膜炎症狀的人約有30%，科學家也證實眼睛絕對能感染新冠病毒；同時，研究人員也解釋，病毒可能經由患者的呼吸道擴散到眼睛，成為新冠肺炎的第二種併發症。

周玲麗也表示：「這項研究顯示防疫的過程中，除了以口罩遮住口鼻，眼睛的保護也相當重要」；但其實今年1月疫情最初在中國武漢爆發時，就有醫師警告新冠病毒會感染眼睛，目前前線的醫護人員都盡可能配戴口罩和護目鏡，但民眾要做到同等級的防護可能相對困難。

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