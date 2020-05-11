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歐洲多國將進一步解封 民眾「重新開張快把我嚇死」

世界日報 / 編譯中心╱綜合10日電
歐洲多國續鬆綁，民眾怕怕。 路透社
歐洲多國續鬆綁，民眾怕怕。 路透社

歐洲多國續鬆綁，民眾怕怕。 法新社
歐洲多國續鬆綁，民眾怕怕。 法新社

全球確診新冠病毒病例已突破400萬人，部分歐洲國家以疫情出現趨緩跡象為由，計畫逐步解除防疫限制。疫情嚴重的法國、西班牙等歐洲國家，都準備在11日進一步鬆綁防疫限制令。

法旅行禁令解封 可移動百公里

法國當局準備放寬3月17日開始實施的防疫限制令，屆時部分商家可恢復營業，更多民眾可恢復上班，幼兒園和小學也將復學。民眾雖可在100公里內自由移動，但長程移動仍須申請許可。有國會議員提出「情侶修正案」（lovers` amendment），希望情侶能被排除在這項旅行限制之外，對此，衛生部長予以否決。

但解封計畫引來兩極評價。里昂一名書店經理說，「重新開張快把我嚇死了，我得保護我的員工和客人，責任重大」。法國雖然鬆綁限制，但仍警告疫情持續發展中，政府已把緊急狀態延長至7月10日。

西班牙也準備開始分階段鬆綁，過渡期預計持續到6月。大約一半人口11日起將獲准有限度進行社交活動，餐廳也能提供某些室外服務。不過，馬德里和巴塞隆納這兩大疫情熱點，被排除於首階段鬆綁措施之外。

英有條件解禁 地方政府不買帳

德國部分區域的酒吧餐廳上周已恢復營業，學生將逐漸復學，限制令11日將進一步鬆綁。但梅克爾同時啟動「緊急剎車」計畫，允許在疫情重新升溫時，能夠恢復實施限制令。

社會民主黨（SPD）籍議員兼流行病學教授勞德巴赫9日看到家鄉科隆市大批群眾出門走動後，警告病毒可能重新快速擴散。他推文批評：「鬆綁措施準備太不充分了。」

英國首相強生10日宣布「有條件」解禁方案，英格蘭地區民眾13日起可以不受限制外出運動，但蘇格蘭和威爾斯地方政府都不買帳，自行要求民眾繼續居家避疫。不過11日起，蘇格蘭民眾可以不受限於一天僅能外出運動一次。

歐洲多國續鬆綁，民眾怕怕。
歐洲多國續鬆綁，民眾怕怕。

新冠肺炎 COVID-19

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