德國鬆綁後疫情迅速反彈 屠宰業超過600人確診

德國衛生部轄下疾病控制機構「羅伯特．科赫研究所」表示，防疫限制鬆綁後，德國新冠病毒的傳染率已高於一，顯示德國的感染人數正在上升，目前已有12個縣過去一周新增病例接近「復封紅線」。

與此同時，德國屠宰業正成為疫情熱點，目前已有超過600人感染，光是北威州一家肉聯廠已有超過180名員工確診。「羅伯特．科赫研究所」先前多次強調，貿然解封可能導致德國7、8月出現第二波疫情。

德媒報導，德國屠宰業大量雇用來自東歐的工人，這些人大多住在無法保證人際距離的集體宿舍內，每日乘小巴士一起上下班。對此，德國勞動部長海爾已要求各州勞動部門，嚴格監督對農業和肉製品行業雇員的勞動權益。

德國總理梅克爾6日宣布鬆綁措施，包括讓更多店家開張、允許學生逐步返校，但社交禁令仍將實施至6月5日，境內多地5月1日以來出現上千人規模的聚集事件，柏林、法蘭克福、慕尼黑、斯圖加特等主要城市9日都出現了千人聚集，抗議政府的限制措施。