疫區手記／易地再戰 北美疫情風暴中的武漢人

來美國後，常有人會問我，你來自哪裡？我會說，「中國武漢。」「上海？」「不，武漢，中國中部、長江邊的一個美麗城市。」然而四個多月前，這個並不是太多人知道的城市出現在全世界的新聞中；隨著新冠肺炎疫情席捲全球，武漢作為第一個爆發地，成為人們最關注的城市。朋友說「你的城市出名了」。我無奈的點點頭，「這並不是我希望她出名的方式。」

第一次聽說新冠病毒出現在武漢的情形已有些模糊，或在新聞，或是在微博上，亦或是從家人口中得知。當時由於情況不明，能做的只是提醒親友注意防護，因為2003年SARS的陰影深深刻在記憶裡。

封城那夜 整夜刷看新聞

真正體會到事態嚴重是聽說封城那天，緊接著就是數個不眠之夜。只記得那幾天，白天下班後不斷聯絡武漢的親友，從父母、家人、親戚到好朋友、老同學，確保每個人都沒有被感染；整夜刷看新聞、社交媒體和微信群，試圖了解武漢感染情況和搜尋防疫知識。

想到年邁的奶奶，和已過花甲之年的父母沒有我在他們身邊，想到如果家人感染我都無法趕回武漢照顧幫忙，想到正在經受病痛折磨、死亡恐懼和失去親人之苦的家鄉人民，深夜頭痛欲裂也無法合眼、毫無睡意。

跟我近期採訪過的所有海外湖北人一樣，當時腦袋中不斷出現一個念頭，一定要為危難中的家鄉做點什麼。正如武大波士頓校友會會長楊海凌所說，雖捐錢捐物比不上企業家和組織，但可發揮我們專長；生物專業的他開始搜索文獻寫科普文，而作為記者的我，則開始積極聯絡已開展捐贈的組織、校友會和團體代表及善心人士採訪，報導捐贈醫療物資事跡和參與途徑。

生日在1月底的我完全無心慶祝，前一天整理好專題「今天，我們都是武漢人」，正好在生日當天刊出，感謝所有幫助家鄉的愛心人士，祈禱家鄉人民早日戰勝疫情。

左為波士頓華埠去年活動現場，人潮湧動；中為今年波士頓出現第一例新冠病例後，人流量大幅減少；右為麻州居家避疫後，華埠幾乎空無一人。(左起前兩張記者劉晨懿之/攝影，左三陳文棟提供)

轉眼進入2月，波士頓爆出首例，一名來自武漢的留學生。華埠餐廳東主受訪時說，新聞一出，當天生意就下降了四成。本地華人十分警覺，超市裡已能見到戴口罩者，而華埠人流量一落千丈。波士頓市長、市議員和市府官員為支持華埠小生意，特意舉辦早餐會、參觀和就餐活動，但受訪者告訴我，他們更關心的是波士頓能否追蹤病例和阻止病毒傳播。

武漢緩解 換美東社區傳播

隨著美東地區開始社區傳播，而武漢疫情得到緩解，家人開始擔憂我的安危，將我之前轉發和他們搜集到的各種防病毒知識發給我，跟我講述武漢的情況和身邊人感染治癒故事，提醒我高度警惕這個感染性非常高的病毒。

作為遠程經歷了武漢疫情的我，覺得自己有義務將這些知識和故事廣而告之，特別對身邊認為新冠肺炎不過就是流感的朋友，我會跟他們講家鄉人的遭遇，提醒他們戴口罩和勤洗手的重要性。

採訪時與Westar聯盟捐贈總指揮葛倩聊到武漢這個城市現已人人皆知。葛倩說，如果以後有人提起家鄉，她會告訴他們，武漢九省通衢，是一個開放包容的城市；惟楚有才，是中國高校數量最多的城市；淡水豐富，是一個生活成本較低且宜居的城市。

從「武漢病毒」或「中國病毒」的叫法，到新冠病毒來源的猜測；從亞裔歧視騷擾事件頻發，再到中美互相指責，來自於第一個疫情爆發地、打滿抗疫全場的我們想說，「病毒是全人類共同的敵人，只有團結一致抗疫，才能打贏；戰爭尚未結束，當下應該思考的是，我們現在的行為是站在人類這一邊，還是病毒那邊。」

後記：

這並不是我第一次寫「記者手記」，2013年4月15日我也曾寫過一篇，那天波士頓發生了馬拉松爆炸案。那篇手記一直留在我的手機裡，已很久沒翻看。那些日子也是灰暗的，但其後出現的一句「波士頓堅強(Boston Strong)」一直鼓勵著我們前行。這篇的最後想引用我當時寫下的最後一句話，「為所有受害者祈禱；也作為一個經歷者，希望這種悲劇不要再發生！」