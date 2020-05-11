日本疫情霸凌嚴重 醫護也被歧視

在日本，不只確診者受到歧視和霸凌，連醫護人員也成受害者。因為疫情，在日本屢傳出醫護人員被拒絕進入餐廳和公園的歧視消息，甚至子女也被日托中心拒絕。而因為疫情而產生的霸凌和歧視，恐讓感染者不敢求醫，導致感染擴大，造成防疫破口。

醫事人員也遭歧視

根據《彭博》，在疫情中本該被視為英雄的醫護人員，卻飽受歧視和霸凌的困擾。一名匿名受訪的護士表示，醫護人員出生入死同時還要遭受歧視，甚至波及家人，實在令人洩氣，而護士被餐廳拒絕進入、被趕出公園等的消息更是頻傳，甚至有醫護人員的孩子被日托中心拒絕，讓厚生勞動省介入調查勸導。

根據《日本時報》報導，超商店員、郵差等職業，因為是高風險感染者所以也受到歧視之苦。全國超市協會表示，許多超商店員因為不斷收到抱怨以及惡劣的言語對待，導致工作情緒大受影響。

即使政府不斷宣導對於醫事人員的尊敬以及保護確診者隱私，但效果仍有限，霸凌和歧視造成民眾不敢求診甚至隱瞞病情，導致防疫出現破口。

來自姬路的門野亞里莎表示，當她確診時，雖然對外公開的資訊只有「在食品業工作的20多歲女性」，然而各種不實流言仍然中傷了她和她的家人，「我覺得自己好像罪犯。」雖然她目前已經康復出院，但仍有許多病患飽受歧視之苦。

霸凌背後的文化問題

《彭博》認為，日本霸凌問題在疫情之下更顯嚴重，和日本對完美病態般的追求以及排斥異類的文化有關，而霸凌問題帶來的是居高不下的自殺率。根據《商業內幕》報導，教宗方濟各在2019年訪問日本時，特別點出日本的霸凌問題需要被重視。

霸凌和自殺的問題在校園尤其嚴重。《南華早報》在今年1月初曾報導，即使去年日本總體自殺人數有下降，但20歲以下的自殺率仍舊年年攀升。

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