快訊

高雄路邊疑有爆裂物緊急交管 防爆小組打開木盒傻眼了

日本疫情霸凌嚴重 醫護也被歧視

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
疫情在日本帶來嚴重的霸凌和歧視，甚至醫護人員、超商店員等都是受害者。（Photo from路透社）
疫情在日本帶來嚴重的霸凌和歧視，甚至醫護人員、超商店員等都是受害者。（Photo from路透社）

在日本，不只確診者受到歧視和霸凌，連醫護人員也成受害者。因為疫情，在日本屢傳出醫護人員被拒絕進入餐廳和公園的歧視消息，甚至子女也被日托中心拒絕。而因為疫情而產生的霸凌和歧視，恐讓感染者不敢求醫，導致感染擴大，造成防疫破口。

醫事人員也遭歧視

根據《彭博》，在疫情中本該被視為英雄的醫護人員，卻飽受歧視和霸凌的困擾。一名匿名受訪的護士表示，醫護人員出生入死同時還要遭受歧視，甚至波及家人，實在令人洩氣，而護士被餐廳拒絕進入、被趕出公園等的消息更是頻傳，甚至有醫護人員的孩子被日托中心拒絕，讓厚生勞動省介入調查勸導。

根據《日本時報》報導，超商店員、郵差等職業，因為是高風險感染者所以也受到歧視之苦。全國超市協會表示，許多超商店員因為不斷收到抱怨以及惡劣的言語對待，導致工作情緒大受影響。

即使政府不斷宣導對於醫事人員的尊敬以及保護確診者隱私，但效果仍有限，霸凌和歧視造成民眾不敢求診甚至隱瞞病情，導致防疫出現破口。

來自姬路的門野亞里莎表示，當她確診時，雖然對外公開的資訊只有「在食品業工作的20多歲女性」，然而各種不實流言仍然中傷了她和她的家人，「我覺得自己好像罪犯。」雖然她目前已經康復出院，但仍有許多病患飽受歧視之苦。

霸凌背後的文化問題

《彭博》認為，日本霸凌問題在疫情之下更顯嚴重，和日本對完美病態般的追求以及排斥異類的文化有關，而霸凌問題帶來的是居高不下的自殺率。根據《商業內幕》報導，教宗方濟各在2019年訪問日本時，特別點出日本的霸凌問題需要被重視。

霸凌和自殺的問題在校園尤其嚴重。《南華早報》在今年1月初曾報導，即使去年日本總體自殺人數有下降，但20歲以下的自殺率仍舊年年攀升。

【更多精采內容，詳見

新冠肺炎 COVID-19

延伸閱讀

影／以為感冒症狀結果是心肌炎 醫護即刻救援

「有需求我就送！」台灣時尚眼墨鏡品牌捐助護目鏡 協助醫護防疫不遺餘力

日本疫情14日可望提前解禁 首波不含東京大阪

美航和凱悅提供免費假期給紐約醫護！感謝無私奉獻

相關新聞

超英趕美！俄羅斯確診人數狂飆至全球第三 網猜4關鍵原因

新冠肺炎（COVID-19）持續延燒，儘管台灣疫情已趨緩，其它國家的確診個案仍未容樂觀。近期俄羅斯境內的確診病例突破22萬，直線飆升至全球第三名，僅次於重災區美國及西班牙，讓人絲毫不敢輕忽疫情發展。消息傳至台灣社群論壇PTT後，也引發廣大網友熱議。

圖表看疫情／全球412萬人染新冠肺炎 俄成病例第3多國家

2019新型冠狀病毒（COVID-19）擴散全球，死亡數不斷攀升，各國紛紛祭出鎖國政策，試圖阻止疫情蔓延。 截至目前為止，全球有187個國家（地區）傳出確診案例，病例數逾412萬人，超過28萬人喪命，致死率約7%。

全球新冠肺炎逾28.2萬死 確診逼近412萬例

法新社彙整的官方數據顯示，截至格林威治時間11日11時（台灣11日晚間7時），全球至少28萬2447人死於2019冠狀病...

西班牙增123例新冠肺炎死亡 創3月19日以來新低

美國CNN報導，西班牙衛生部11日表示，過去24小時國內新增123例新冠肺炎死亡，創3月19日以來單日病故人數新低。美國...

俄羅斯單日確診創新高 普亭將就疫情發表談話

俄羅斯2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）單日確診人數再創紀錄，累計死亡人數已超過2000人，總統普亭今天...

歐亞疫情兩樣情 歐洲逐步解封、亞洲病例再增

歐洲大片區域今天開始慢慢鬆綁新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫封鎖令。然而中國武漢市歷經數週再傳新增...

新冠肺炎疫情衝擊 泰國今年外籍旅客恐銳減65%

路透報導，泰國觀光局（TAT）11日估計，由於新冠肺炎重創全球旅遊業，泰國今年外籍旅客恐銳減三分之二，至1400萬人次。...

韓國夜店群聚感染至少94例 到校上課又延期

韓國首爾市梨泰院夜店發生群聚感染，首爾市轄內相關確診數今天再增10例，全國至少累計達94例。教育部今天也因此宣布各級學校...

全球累計確診超過411萬 俄確診人數僅次於美、西

本周一（5月11日），自年初1月25日開始閉園的上海迪士尼樂園重新對游客開放，成為全球首個恢復運營的樂園。據悉，該樂園現采取了提前預約、限制人流、體溫檢測、出示健康碼等防疫措施。資料顯示，今年第一季度，迪斯尼淨利潤僅為4.75億美元，同比下降約91%。

德國再添357人感染新冠肺炎 累計確診逼近17萬例

德國聯邦衛生部轄下疾病控制機構「羅伯特‧科赫研究所」今天的數據顯示，境內新增357人感染2019冠狀病毒疾病（COVID...

疫情快速升溫！卡達新增確診數連4天破千 累計23623例

中東國家卡達11日新增1103起新冠肺炎確診案例，單日確診人數連續第4天破千，疫情呈快速上升趨勢，目前累計確診達2萬36...

菲律賓疫情發燒 確診病例突破1.1萬

菲律賓衛生部今天宣布，境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19，新冠肺炎）確診病例已突破1萬1000例

熱門新聞

無慢性病40多歲男染疫亡 張上淳歸納兩大致死原因

40多歲夫婦同染疫 妻出院一個月後與夫天人永隔

今日無新增病例！案197新冠確診四旬男 多重器官衰竭死亡

圖表看疫情／全球412萬人染新冠肺炎 俄成病例第3多國家

美國好挺台？吳釗燮：美國至今不願為我參與WHA提案

獨／送件挨批逆時中 侯友宜寫信給基層：不是意氣之爭

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。